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Медленная связка на «Каталунье» появилась в 2007 году – ее сделали для того, чтобы снизить скорость машин и не допустить неприятностей в случае аварии или ошибки гонщика в следующем повороте, который выводит на стартовую прямую.

Сейчас лицензия, позволяющая принимать гонки Ф1, есть только у конфигурации с «эской» – при том, что сам этот участок постоянно критикуют. Гонщикам там приходится скакать по поребрикам, а возможности использовать слип-стрим соперника на главной прямой из-за сильного замедления ощутимо снижаются.

В Ф1 давно размышляли над тем, как избавиться от непопулярной связки. В 2021 году занимавший пост руководителя гонок Майкл Маси говорил: «Мы изучаем этот вопрос, но его невозможно решить за одну ночь. Необходимо рассмотреть все возможные последствия, включая и непреднамеренные.

Важно обеспечить безопасность, но в то же время и хорошее качество гоночного шоу».

Сейчас появилась вероятность, что конфигурация без «эски» тоже получит от FIA омологацию, позволяющую проводить Гран При. Если эта инициатива боссов трассы окажется успешной, каждая гоночная серия сможет самостоятельно решать, какую версию выбрать для своего этапа.

Участники мотогонок какое-то время выступали в Барселоне на конфигурации без «эски», но в 2016-м в быстром правом повороте перед ней попал в смертельную аварию гонщик Moto2 Луис Салом. И хотя причиной трагедии стала его собственная ошибка, будь зона безопасности больше, последствия наверняка оказались бы менее серьезными.

После этого для MotoGP сделали собственную шикану, но она оказалась настолько неудачной, что в 2017 году прямо по ходу уик-энда от нее решили отказаться в пользу варианта для Ф1.

Однако затем удалось расширить гравийные ловушки, и с сезона-2018 MotoGP вновь не использует «эску».

Планируется ли для получения омологации проводить дополнительные переделки трассы, представители «Каталуньи» не сообщили.