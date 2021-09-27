Трассу несостоявшегося Гран При Вьетнама хотят застроить

Гран При Вьетнама, который должен был пройти еще в 2020 году, но был отменен из-за пандемии коронавируса, может не состояться вовсе, по крайней мере не в Ханое. Как пишут местные СМИ, спортивный комплекс, который в свое время передал почти 13 гектаров своей территории для постройки трассы, потребовал у властей старны эту землю обратно, пишет местное издание VnExpress.

Теперь там планируется построить крытый стадион, который будет использоваться для проведения Игр Юго-Восточной Азии в следующем году.

По предварительной информации в 2022 году проведение Гран При Вьетнама также не планировалось. Таким образом, гонка во Вьетнаме и так не могла состояться раньше 2023 года. Кроме того, организаторы Формулы 1 ранее намекали, что ведут переговоры о проведении этапа в Южной Корее, которая может стать альтернативой Вьетнаму.