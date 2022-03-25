Трассу MotoGP в Индонезии адаптируют под Формулу 1

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Руководство гоночной трассы в индонезийском курорте Мандалика, где в минувший уик-энд прошел первый в истории Гран При MotoGP, планирует перестроить ее и омологировать для проведения гонок Формулы 1. При этом переговоры о проведении Гран При Ф1 пока даже не ведутся, но их планируется начать после того, как трасса будет подготовлена.

«Мы действительно хотим этого, но для начала нам бы получить омологацию от FIA так как пока у нас есть только сертификация мотоциклетной федерации FIM, – заявил на днях местной редакции CNN директор промоутерской компании, принимавшей MotoGP в Индонезии Пряндхи Сатриа. – Так что представители FIA должны посетить трассу в пятницу.

После этого нас ждет множество технических процедур и перестройка трассы под необходимые требования: возможно придется ее расширить, удлинять, создавать дополнительную инфраструктуру. Только после этого мы получим омологацию.

На это уйдет два-три месяца. Но на самом деле в этот сезон Формулы 1 мы уже точно не попадаем. Если повезет, к следующему году получим должную сертификацию FIA и сможем претендовать на проведение этапа в будущем».

Напомним, что не так давно глава Формулы 1 Стефано Доменикали выступил за увеличение числа этапов и допустил, что их может быть до 30 в году.