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Формула 1 / Гран При Франции / Новость

Трассу Гран При Франции изменят, чтобы сделать гонки ярче

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Трассу Гран При Франции изменят, чтобы сделать гонки ярче
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
3 дек. 2019 г., 11:48

Организаторы готовы поменять конфигурацию гоночного кольца автодрома «Поль Рикар», чтобы избавиться от скучных гонок.

Устроители Гран При Франции, вернувшегося в календарь Ф1 в 2018 году, намерены внести изменения в конфигурацию трассы в Ле-Кастелле, чтобы сделать гонки более интересными. Они начали обсуждать с FIA и FOM способы повысить зрелищность этапа после того, как гонка в этом году подверглась критике из-за отсутствия борьбы. 

Схема трассы «Поль Рикар»

Схема трассы «Поль Рикар»

Фото: FIA

Ключевые изменения должны произойти в трех точках. Организаторы хотят переделать и сузить шикану на прямой «Мистраль», добавить третью зону DRS перед десятым поворотом, а также полностью изменить конфигурацию первого сектора. 

Стратегический советник Гран При Франции Эрик Булье рассказал, что начал переговоры с руководителем гонок Ф1 Майклом Маси еще в июле, а впоследствие вел обсуждение с FOM.

«Я спросил их, что нужно сделать, – рассказал Булье Motorsport.com. – А они предложили совершенно новую конфигурацию, совершенно непохожую на “Поль Рикар”. Это была бы новая трасса! Но частично цель моего запроса и состояла в том, чтобы выяснить, что можно сделать. 

А теперь я в процессе подготовки ответа для них, чтобы показать, какие идеи я счел подходящими. Мы работаем, смотрим, что можно сделать».

Главной частью работы Булье станет изменение начальной секции трассы, которую сейчас машины проходят на средней скорости: «Судя по результатам, полученным от FOM, мне надо размышлять над первым сектором. Не надо перестраивать все, мы оставим шиканы и повороты Signes и Beausset (10-й и 11-й – прим.ред.). 

Но, возможно, мы изменим участок с первого по четвертый повороты, чтобы сделать его быстрее, с резким торможением. А потом будут две длинные прямые, что вынудит команды использовать меньше прижимной силы».

Идею полного отказа от шикани на прямой «Мистраль» Булье отверг: «Все говорят, что если убрать шикану и сделать единую прямую, то проблемы исчезнут. Да, но это создаст проблемы мне, потому что у меня там трибуна на 10 тысяч человек. И она приносит главный доход от продажи билетов. И куда я отправлю эти 10 тысяч человек? Плюс все обгоны там и происходят».

При этом бывший руководитель Lotus и Mercedes согласен сделать шикану уже, чтобы усилить торможение перед ней. Но он не смог ответить, когда начнутся работы: «Пока еще не знаю. Надо принять решение и понять, кто за все заплатит».

Гран При Франции пройдет 26-28 июня 2020 года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Франции Билеты
Автор Джонатан Нобл

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