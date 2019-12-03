Трассу Гран При Франции изменят, чтобы сделать гонки ярче

Устроители Гран При Франции, вернувшегося в календарь Ф1 в 2018 году, намерены внести изменения в конфигурацию трассы в Ле-Кастелле, чтобы сделать гонки более интересными. Они начали обсуждать с FIA и FOM способы повысить зрелищность этапа после того, как гонка в этом году подверглась критике из-за отсутствия борьбы.

Схема трассы «Поль Рикар» Фото: FIA

Ключевые изменения должны произойти в трех точках. Организаторы хотят переделать и сузить шикану на прямой «Мистраль», добавить третью зону DRS перед десятым поворотом, а также полностью изменить конфигурацию первого сектора.

Стратегический советник Гран При Франции Эрик Булье рассказал, что начал переговоры с руководителем гонок Ф1 Майклом Маси еще в июле, а впоследствие вел обсуждение с FOM.

«Я спросил их, что нужно сделать, – рассказал Булье Motorsport.com. – А они предложили совершенно новую конфигурацию, совершенно непохожую на “Поль Рикар”. Это была бы новая трасса! Но частично цель моего запроса и состояла в том, чтобы выяснить, что можно сделать.

А теперь я в процессе подготовки ответа для них, чтобы показать, какие идеи я счел подходящими. Мы работаем, смотрим, что можно сделать».

Главной частью работы Булье станет изменение начальной секции трассы, которую сейчас машины проходят на средней скорости: «Судя по результатам, полученным от FOM, мне надо размышлять над первым сектором. Не надо перестраивать все, мы оставим шиканы и повороты Signes и Beausset (10-й и 11-й – прим.ред.).

Но, возможно, мы изменим участок с первого по четвертый повороты, чтобы сделать его быстрее, с резким торможением. А потом будут две длинные прямые, что вынудит команды использовать меньше прижимной силы».

Идею полного отказа от шикани на прямой «Мистраль» Булье отверг: «Все говорят, что если убрать шикану и сделать единую прямую, то проблемы исчезнут. Да, но это создаст проблемы мне, потому что у меня там трибуна на 10 тысяч человек. И она приносит главный доход от продажи билетов. И куда я отправлю эти 10 тысяч человек? Плюс все обгоны там и происходят».

При этом бывший руководитель Lotus и Mercedes согласен сделать шикану уже, чтобы усилить торможение перед ней. Но он не смог ответить, когда начнутся работы: «Пока еще не знаю. Надо принять решение и понять, кто за все заплатит».

Гран При Франции пройдет 26-28 июня 2020 года.