Трассу Формулы 1 в США закрыли на карантин

Гоночную трассу Формулы 1 в Техасе, США, закрыли на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Американские власти рекомендовали не проводить мероприятия с посещаемостью более 50 человек. Гран При Формулы 1 в Остине подпадает под это ограничение. Правда, гонка на Автодроме Америк запланирована на 25 октября, а до этого времени карантин могут отменить.

Руководитель трассы в Остине Бобби Эпштейн заявил, что введенные меры не помешают Автодрому Америк принять Гран При США Ф1 осенью. В то же время на этой трассе уже отменили гонку IndyCar и этап MotoGP. Мотоциклетный чемпионат мира должен вернуться в Техас 15 ноября.

Сейчас на автодроме почти не осталось работников: большую часть сотрудников распустили по домам. Ближайшим мероприятием на техасской трассе остается концерт рок-группы Rolling Stones 24 мая, но и это мероприятие находится под угрозой из-за коронавируса.