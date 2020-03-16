Трассу Формулы 1 в США закрыли на карантин
На Автодроме Америк запретили все публичные мероприятия. В Остине отменили гонку IndyCar, концерт Rolling Stones оказался под вопросом. Руководство трассы распустило сотрудников по домам
Гоночную трассу Формулы 1 в Техасе, США, закрыли на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Американские власти рекомендовали не проводить мероприятия с посещаемостью более 50 человек. Гран При Формулы 1 в Остине подпадает под это ограничение. Правда, гонка на Автодроме Америк запланирована на 25 октября, а до этого времени карантин могут отменить.
Руководитель трассы в Остине Бобби Эпштейн заявил, что введенные меры не помешают Автодрому Америк принять Гран При США Ф1 осенью. В то же время на этой трассе уже отменили гонку IndyCar и этап MotoGP. Мотоциклетный чемпионат мира должен вернуться в Техас 15 ноября.
Сейчас на автодроме почти не осталось работников: большую часть сотрудников распустили по домам. Ближайшим мероприятием на техасской трассе остается концерт рок-группы Rolling Stones 24 мая, но и это мероприятие находится под угрозой из-за коронавируса.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США Билеты
|Местонахождение
|Остин
|Автор
|Адам Купер
Трассу Формулы 1 в США закрыли на карантин
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты