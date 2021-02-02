Трассу Формулы 1 в Рио пока строить не будут

Процесс получения разрешения на строительство новой гоночной трассы в Рио-де-Жанейро остановлен. Препятствием для реализации проекта, который активно обсуждался в последние годы, стал ущерб, который был бы нанесен в ходе строительства лесной зоне в районе Камбоата. На этом основании проект был заблокирован государственными организациями, следящими за экологической обстановкой.

Напомним, что проект переноса Гран При Бразилии из Сан-Паулу в Рио пользуется активной поддержкой президента страны Жаира Болсонару. Кроме того, организаторам гонки в Рио удалось достичь предварительных договоренностей с руководством Формулы 1 – и с бразильской стороны даже звучали обещания провести первую гонку на новой трассе уже в нынешнем году (хотя строительство автодрома еще не началось).

Впрочем, о полном закрытии проекта речь, судя по всему, не идет. Ряд бразильских СМИ сообщают, что по запросу мэра Рио проводится поиск альтернативных вариантов размещения новой трассы.