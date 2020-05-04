Из гоночной трассы Формулы 1 в Мехико сделают больницу для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказала директор Мексиканского института общественной безопасности Зоя Робледо. Для размещения больных задействуют паддок Автодрома имени братьев Родригес. Пациенты будут лежать в помещениях, которые во время гонки Формулы 1 служат VIP-ложами для спонсоров и других состоятельных гостей Гран При.

«Мы оборудуем здесь восемь отсеков для экстренной госпитализации. Каждый отсек будет рассчитан на 24 места, – заявила Робледо во время осмотра паддока гоночной трассы. – Дополнительно мы откроем здесь отделение интенсивной терапии, которое сможет принять 26 человек».

Таким образом, на Автодроме имени братьев Родригес появится временная больница на 218 коек, 192 из которых будут рассчитаны на нетяжелых пациентов. Медиков привлекла трасса Формулы 1, так как в паддоке есть лифты, которые облегчают подъем пациентов на верхние этажи, а в помещениях подведены основные коммуникации: электричество, вода и интернет.

На момент написания заметки в Мексике выявили 22088 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. 6850 из них инфицированы в настоящее время. За время пандемии в стране из-за коронавируса умер 2061 зараженный.

Ранее под больницу для пациентов с COVID-19 переделали городскую трассу Формулы Е в Лондоне, а на овале NASCAR в Шарлотте, США, открыли центр тестирования на коронавирус.