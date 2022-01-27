Трассу Формулы 1 в Джидде переделают после критики

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Городская трасса в Джидде вызвала нарекания со стороны пилотов – те жаловались, что боковые стены скрывают происходящее впереди, что в сочетании с высокой скоростью может быть весьма опасно.

Босс саудовского этапа Мартин Уитакер рассказал, что в Джидде намерены отреагировать на критику и внести ряд переделок еще до того, как Ф1 вернется сюда в марте.

«Мы нацелены улучшить несколько моментов ко второй гонке, – объяснил он. – И в первую очередь это касается трассы, которую ждут небольшие переделки.

Они прямо связаны с полем зрения гонщика из кокпита. Работы не очень значительные, но они помогут улучшить обзорность в паре поворотов. Кроме того, мы доработаем сами барьеры, учитывая те гоночные траектории, которые здесь используются».

К моменту Гран При в прошлом декабре инфраструктура, окружающая трассу, еще не была готова полностью. Ожидается, что сейчас проект будет окончательно завершен, что в первую очередь заметят зрители.

Уитакер объяснил: «Есть пара мест, где зрительский опыт в марте будет совсем другим. Мы собираемся развернуть некоторые трибуны, чтобы угол обзора стал иным. Также будут расширены и улучшены фан-зоны. Отдельно мы займемся входами и выходами на трассу.

Мы старались завершить все в срок [к дебютному Гран При], но теперь уже лучше понимаем свои возможности и знаем, как распределить силы по ходу короткого перерыва до следующей гонки. Из-за того, что трасса расположена на узкой полоске земли у моря, мы не можем реализовывать слишком серьезные изменения.

Вопрос подъезда к трассе тоже стоит остро, мы отмечали большие заторы [по ходу уик-энда в 2021-м]. Это позволило нам сделать выводы и улучшить ситуацию».

Второй Гран При Саудовской Аравии состоится 25-27 марта, это будет второй этап сезона Ф1.