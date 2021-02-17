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Трассу Формулы 1 в Альберт-парке переделают к осеннему Гран При

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Трассу Формулы 1 в Альберт-парке переделают к осеннему Гран При
Автор:
, редактор (Австралия)

Комплексные изменения затронут участок от девятого до 13-го поворота

Организаторы Гран При Австралии, который был недавно перенесен на конец ноября, рассказали об обновлении конфигурации трассы, которые будут реализованы в ближайшее время.  

Помимо полной перекладки асфальта, на кольце в центре Мельбурна планируются более серьезные переделки, которые затронут конфигурацию нескольких поворотов.  

Первая фаза работ уже завершена. Она включала в себя расширение пит-лейна на 2 метра за счет переноса ограждения. При этом стартовая прямая на стала уже, но пришлось пожертвовать небольшой полоской газона. Это даст возможность повысить скорость при движении машин вдоль боксов. 

Существующая схема трассы в Альберт-парке

Существующая схема трассы в Альберт-парке

Фото: Motorsport.com

Вторая, куда более масштабная фаза затронет непосредственно повороты. Связка девятого и десятого, где прежде требовалось жесткое торможение на входе, станет более быстрой. Это даст гонщикам возможность преодолевать заднюю прямую на большей скорости и. в свою очередь, усложнит их задачу в связке 11-го и 12-го поворотов, а также увеличит шансы на обгон перед 13-м. 

Сам 13-й поворот – 90-градусный правый – также будет переделан. Он станет шире на входе и получит профиль, что позволит уйти от единственной возможной траектории, как было прежде. 

Работы в Альберт-парке должны начаться в ближайший понедельник и завершиться к июлю. 

Третья фаза работ включает полную замену асфальта. Новое покрытие станет более абразивным, увеличив нагрузку на шины. Это первая полная замена асфальта на мельбурнской трассе с 1995 года, когда она готовилась впервые принять этап чемпионата мира. 

Гран При Австралии должен был открывать новый сезон Ф1 в марте. но был перенесен на 19-21 ноября.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии Билеты
Автор Эндрю ван Лёвен

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