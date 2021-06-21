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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

В Абу-Даби изменят конфигурацию трассы Ф1

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Ходр Рави

Уже в нынешнем сезоне гонка на «Яс-Марине» пройдет по обновленному кольцу – это должно добавить ей зрелищности

В Абу-Даби изменят конфигурацию трассы Ф1

После откровенной скучного Гран При 2020 года, когда на трассе практически не было никаких событий, промоутеры пришли к выводу, что этапу необходимы перемены. 

Сейчас этим планам дан зеленый свет – решено переделать несколько поворотов, причем завершить все работы до уик-энда Ф1, намеченного на 10-12 декабря. 

Генеральный директор компании Abu Dhabi Motorsports Management Саиф Аль-Ноайми отметил: «Мы изучили возможности улучшить трассу – прислушались к зрителям, к болельщикам, пилотам, Ф1 и FIA.

Мы подготовили несколько изменений, весьма ярких, которые трасса получит уже в этом году. Работы будут проведены летом, чтобы все было готово к Гран При Абу-Даби».

Он не раскрыл детали изменений, он пообещал, что это будет сделано уже в ближайшем будущем. Главной задачей обновления является увеличение числа обгонов.

«Цель в том, чтобы создать больше возможностей для плотной борьбы колесо в колесо, – объяснил Аль-Ноайми. – Мы хотим добавить возможности для обгонов и в целом сделать трассу более быстрой, без резких смен ритма. Это подойдет современным машинам Ф1». 

Одним из мест, где возможны изменения, является длинная задняя прямая. Перед ней расположена «эска» (повороты 5/6), которая лишает гонщиков возможности побороться с соперником в седьмом повороте, который выводит на прямую. Эта «эска» особенно часто становится объектом для критики.

Также организаторы Гран При Абу-Даби объявили, что гонку 2021 года сможет увидеть с трибун ограниченное количество болельщиков. В прошлом сезоне этап проходил за закрытыми дверями.

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