Вот это поворот. Как изменилась трасса в Ханое
Трассу Гран При Вьетнама решили изменить прямо в процессе строительства. Мы изучили, чем новая версия отличается от старой.
В четверг стало известно, что организаторы вьетнамского этапа Ф1 по соображениям безопасности добавили в конфигурацию поворот, не предусмотренный изначальным проектом.
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На схеме ниже измененный фрагмент находится в самом верху. Прежде участок от поворота T21 до T23. огибающий комплекс боксов, имел плавное закругление с двумя апексами. После изменения между ними появился медленный левый T22, призванный гасить скорость.
Схема трассы Ф1 в Ханое
Фото: Vietnam Grand Prix
Изменения не сказались на общем характере трассы. Третий сектор остался извилистым и среднескоростным, разительно контрастируя с двумя первыми.
На рендерах, приведенных в нашей подборке ниже, вы можете видеть старую версию конфигурации. После изменений общая протяженность кольца выросла с 5565 до 5607 метров.
Дебютный Гран При Вьетнама пройдет в Ханое 5 апреля 2020 года.
Рендер трассы Гран при Вьетнама
Фотограф: Пресс-служба FIA
Рендер участка трассы Гран При Вьетнама
Фотограф: FOM
Рендер трассы Гран При Вьетнама
Фотограф: FOM
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Вьетнама Билеты
|Автор
|Александр Кабановский
Вот это поворот. Как изменилась трасса в Ханое
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