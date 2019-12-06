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Формула 1 / Гран При Вьетнама / Новость

Вот это поворот. Как изменилась трасса в Ханое

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Вот это поворот. Как изменилась трасса в Ханое
Автор:
, Ответственный редактор
6 дек. 2019 г., 12:01

Трассу Гран При Вьетнама решили изменить прямо в процессе строительства. Мы изучили, чем новая версия отличается от старой.

В четверг стало известно, что организаторы вьетнамского этапа Ф1 по соображениям безопасности добавили в конфигурацию поворот, не предусмотренный изначальным проектом.

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На схеме ниже измененный фрагмент находится в самом верху. Прежде участок от поворота T21 до T23. огибающий комплекс боксов, имел плавное закругление с двумя апексами. После изменения между ними появился медленный левый T22, призванный гасить скорость. 

Схема трассы Ф1 в Ханое

Схема трассы Ф1 в Ханое

Фото: Vietnam Grand Prix

Изменения не сказались на общем характере трассы. Третий сектор остался извилистым и среднескоростным, разительно контрастируя с двумя первыми. 

На рендерах, приведенных в нашей подборке ниже, вы можете видеть старую версию конфигурации. После изменений общая протяженность кольца выросла с 5565 до 5607 метров.

Дебютный Гран При Вьетнама пройдет в Ханое 5 апреля 2020 года.

Слайдер
Список

Рендер трассы Гран при Вьетнама

Рендер трассы Гран при Вьетнама
1/3

Фотограф: Пресс-служба FIA

Рендер участка трассы Гран При Вьетнама

Рендер участка трассы Гран При Вьетнама
2/3

Фотограф: FOM

Рендер трассы Гран При Вьетнама

Рендер трассы Гран При Вьетнама
3/3

Фотограф: FOM

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Вьетнама Билеты
Автор Александр Кабановский

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