Вот это поворот. Как изменилась трасса в Ханое

В четверг стало известно, что организаторы вьетнамского этапа Ф1 по соображениям безопасности добавили в конфигурацию поворот, не предусмотренный изначальным проектом.

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На схеме ниже измененный фрагмент находится в самом верху. Прежде участок от поворота T21 до T23. огибающий комплекс боксов, имел плавное закругление с двумя апексами. После изменения между ними появился медленный левый T22, призванный гасить скорость.

Схема трассы Ф1 в Ханое Фото: Vietnam Grand Prix

Изменения не сказались на общем характере трассы. Третий сектор остался извилистым и среднескоростным, разительно контрастируя с двумя первыми.

На рендерах, приведенных в нашей подборке ниже, вы можете видеть старую версию конфигурации. После изменений общая протяженность кольца выросла с 5565 до 5607 метров.

Дебютный Гран При Вьетнама пройдет в Ханое 5 апреля 2020 года.