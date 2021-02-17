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Формула 1 / Новость

В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP

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В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP
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Авторы проекта рассчитывают уже в 2026 году принять у себя этапы двух главных гоночных чемпионатов

Автодром, получивший имя «Мората-де-Тахунья» по имени соседнего городка, располагается в 40 километрах от Мадрида. Сейчас, несмотря на популярность в Испании авто- и особенно мотогонок, столица страны не имеет собственного международного автодрома. 

До 1981 года Формула 1 приезжала на трассу «Харама», но сейчас та уже не соответствует уровню Больших Призов.

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Новый проект реализует недавно созданная промоутерская компания Stream Motor Fire, которая обозначила своей целью возвращение в Мадрид больших гонок. 

Активисты уже выкупили 60 гектаров земли и разработали проект трассы длиной 4,5 километра с 650-метровой главной прямой и 13 поворотами. Объявленные инвестиции в проект составляют 12 миллионов евро. Это очень скромная сумма: скажем, недавно построенный автодром «Моторленд Арагон» обошелся в 80 млн. 

Конфигурацию создавали местные разработчики, консультировавшиеся с «рядом профессиональных автогонщиков». 

Прямо сейчас проект проходит проверку соответствующей комиссии при правительстве Мадрида – как правило, такая бюрократическая процедура занимает от года до полутора. 

Ожидается, что первая очередь новой трассы вступит в строй через три года, а уже через пять будет готова вся инфраструктура, что позволит принимать этапы Ф1 и MotoGP.

Испанские автомобильная и мотоциклетная федерации приветствовали планы строительства. 

«Мы встретили проект с большим энтузиазмом, – сказал Motorsport.com глава Королевского автоклуба Мануэль Авино. – Думаю, это будет очень здорово для всего гоночного мира. Испания лидирует в области гоночной инфраструктуры, а подобный автодром, да еще и расположенный рядом с Мадридом, стал бы здесь новым ориентиром.

Мы надеемся, что проект будет завершен и поможет развитию гонок и всевозможных чемпионатов. Мы готовы оказать содействие авторам этой идеи и рассчитываем, что строительство не отнимет много времени».  

Он добавил: «Я не сомневаюсь, что к такой трасса возникнет международный интерес со стороны команд и гонщиков». 

Представитель мотоциклистов Мануэль Касадо рассказал, что следит за проектом уже три года и считает его очень важным. «Мадриду нужна трасса высокого уровня, – объяснил он. – В прежние дни такой была «Харама», но сейчас она не соответствует требованиям к безопасности и не отвечает тем критериям, которые нужны на международном уровне.

Мадрид может предложить болельщикам много интересного, так что я надеюсь на успешное завершение этого проекта».

Рендер трассы «Мората-де-Тахунья»

Рендер трассы «Мората-де-Тахунья»
1/4

Рендер трассы «Мората-де-Тахунья»

Рендер трассы «Мората-де-Тахунья»
2/4

Рендер трассы «Мората-де-Тахунья»

Рендер трассы «Мората-де-Тахунья»
3/4

Рендер трассы «Мората-де-Тахунья»

Рендер трассы «Мората-де-Тахунья»
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Серия Формула 1 , MotoGP
Автор Серхио Лийо

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