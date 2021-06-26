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Формула 1 Новость

Трасса в Сочи не будет закрыта после потери гонки Формулы 1

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, Главный редактор

Руководитель компании-промоутера Гран При России заявил, что отказ от гонки Ф1 с определенной точки зрения выглядит как хорошая новость для «Сочи Автодрома»

Трасса в Сочи не будет закрыта после потери гонки Формулы 1

Новость о скором переезде российского Гран При Формулы 1 на трассу «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом подняла вопрос о судьбе автодрома в Сочи. Напомним, что циркулировавшие ранее слухи связывали перенос этапа на другой трек как раз с планами по переустройству территории Олимпийского парка. Что могло повлечь за собой уменьшение длины круга, а то и вовсе закрытие трассы.

Однако глава компании «Росгонки» (промоутера российского этапа чемпионата мира) Алексей Титов сегодня сообщил, что трасса на берегах Черного моря продолжит работу.

«С ней все будет хорошо, – в частности, заявил Титов в интервью обозревателю Motorsport.com Олегу Карпову. – Она продолжит свое существование, потому что все-таки это не только автоспортивное наследие и первая гоночная трасса, принявшая Формулу 1 в России. Это еще и часть олимпийского наследия Российской Федерации. Потому что хоть объект непосредственно в Олимпиаде участия не принимал, но все равно является неотъемлемой частью этого наследия.

Поэтому мы будем его только дальше развивать. И если говорить о спортивных перспективах, то они остаются неизменными. Потому что вместе с Формулой 1 лицензия никуда с трассы не уйдет. «Сочи Автодром» сохранит первую категорию. Поэтому трасса готова будет принимать любые серии.

А вот с точки зрения коммерческого использования, тут, конечно, у нас развязываются руки. Потому что все ограничения, которые раньше были связаны с Формулой 1 и ее присутствием на автодроме, теперь снимаются. Мы можем более гибко подойти к использованию очень большого количества территории автодрома, с абсолютно иным форматом. Это нас радует, потому что это тоже позволяет автодрому в первую очередь эволюционировать. Ну, и нам вместе с ним».

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