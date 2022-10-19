Трасса в Сингапуре станет быстрее почти на 20 секунд

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Несколько дней назад стало известно, что организаторы Гран При Сингапура изменят трассу к следующему сезону. Это связано с реконструкцией самого города, которая делает невозможной устройство из связки поворотов перед главными трибунами. Именно там в 2008 году Нельсон Пике-младший нарочно разбил свой болид в пользу своего напарника Фернандо Алонсо.

Теперь на месте связки поворотов будет большая прямая длиной 379,3 метра. Ожидается, что в этом месте увеличится шанс совершить обгон.

Первые симуляции показывают что теперь время круга сократится до 1 минуты и 27,7 секунды. Для сравнения, в квалификации на предыдущем Гран При Сингапура этого года Шарл Леклер проехал круг за 1:49,412. Правда, надо учесть, что он ехал по мокрой трассе, а на сухом покрытие время круга было примерно на пять секунд меньше.

Общая длина трассы составит 4928 метров. Для компенсации сокращения времени круга число кругов в гонке будет увеличат с 61 до 63.

Ожидается, что в таком виде трасса просуществует всего один год. В 2024 году, после реконструкции прибрежной зоны города, трассе вернут первоначальную конфигурацию.