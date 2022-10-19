Трасса в Сингапуре станет быстрее почти на 20 секунд
Расчеты прогнозируют сокращение времени круга до 1:27,7
Несколько дней назад стало известно, что организаторы Гран При Сингапура изменят трассу к следующему сезону. Это связано с реконструкцией самого города, которая делает невозможной устройство из связки поворотов перед главными трибунами. Именно там в 2008 году Нельсон Пике-младший нарочно разбил свой болид в пользу своего напарника Фернандо Алонсо.
Теперь на месте связки поворотов будет большая прямая длиной 379,3 метра. Ожидается, что в этом месте увеличится шанс совершить обгон.
Первые симуляции показывают что теперь время круга сократится до 1 минуты и 27,7 секунды. Для сравнения, в квалификации на предыдущем Гран При Сингапура этого года Шарл Леклер проехал круг за 1:49,412. Правда, надо учесть, что он ехал по мокрой трассе, а на сухом покрытие время круга было примерно на пять секунд меньше.
Общая длина трассы составит 4928 метров. Для компенсации сокращения времени круга число кругов в гонке будет увеличат с 61 до 63.
Ожидается, что в таком виде трасса просуществует всего один год. В 2024 году, после реконструкции прибрежной зоны города, трассе вернут первоначальную конфигурацию.
Организаторы Гран При в Вегасе собрались остаться в Ф1 навечно
Источник: Леклеру заменят мотор на доработанный
Самое важное:
Haas нашла замену российскому спонсору
Новым титульным спонсором американской команды стала компания Moneygram
Глава FIA: Porsche продолжает переговоры с командами Ф1
Немецкая марка не теряет надежды оказаться на старте чемпионата после 2025 года
Формула Е подтвердила гонку в Кейптауне, Сеул отменен
В календаре остаются два свободных лота. Хотя бы один из них попытаются заполнить этапом в Северной Америке
«Есть процессуальные проблемы». FIA о тракторе на «Сузуке»
Федерация признала, что в спортивных правилах надо что-то менять, чтобы не допустить повторения ситуации