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Формула 1 / Новость

Трасса в Португалии получила право принимать Ф1

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Трасса в Португалии получила право принимать Ф1
Автор:
, Главный редактор
5 апр. 2020 г., 13:51

Представители автодрома «Алгарве» утверждают, что одна из выступающих в чемпионате мира команд уже забронировала трек для проведения частных тестов

Инспекция FIA подтвердила, что трасса «Алгарве» в португальском Портимане соответствует требованиям высшей категории, а значит – может принимать гонки Формулы 1. Об этом изданию Portugal Resident рассказал генеральный директор автодрома Пауло Пиньеро. «В прошлом году к нам приезжали специалисты FIA во главе с Чарли Уайтингом – и объяснили, какие изменения требуется осуществить. Мы сделали все необходимое – и вслед за этим получили от федерации подтверждение, что теперь наша трасса относится к высшей категории».

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Трасса «Алгарве» была открыта в 2008 году и после этого несколько раз использовалась командами Формулы 1 для тестов. По словам Пиньеро, частные тесты одного из коллективов запланированы и на эту осень (речь может идти только о заездах на машинах прошлых лет с участием молодых пилотов – тесты болидов текущего сезона жестко ограничены).

Подтверждение, что трасса соответствует требованиям высшей категории, впрочем, не значит, что руководство автодрома ставит перед собой цель провести португальский Гран При. Пиньеро рассказал журналистам, что поддерживает контакт с представителями Формулы 1 и MotoGP, но говорить о какой-либо конкретике пока не представляется возможным.

В настоящий момент самым престижным соревнованием, проходящим на треке, является этап чемпионата мира в классе Супербайков.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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