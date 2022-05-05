Трасса в Майами получила три зоны DRS

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Формула 1 продолжает подготовку к дебютному Гран При Майами, до начале которого остается всего несколько часов. Трасса у стадиона «Хард Рок» в крупнейшем городе Флориды уже готова – вместе с настоящими яхтами в поддельной воде.

Тем временем FIA сообщила о расположении на гоночном кольце зон DRS, которых будет три. Первая из них начнется через 67 метром после девятого поворота и продлится на протяжении всей левой дуги до торможения перед 11-м.

Вторая зона займет самую длинную прямую, но не полностью. Открыть крыло можно будет через 450 метров после 16-го поворота.

Третью – самую короткую – зону DRS решено разместить на стартовой прямой прямо от апекса 19-го поворота.

У каждой зоны будет собственная точка замера отрыва – примечательно, что первая и вторая из них расположены уже после начала разгона на прямой – на небольшом расстоянии после восьмого и 16-го поворотов соответственно. Это довольно необычная практика, обычно такие точки располагают перед поворотом.

Для третьей зоны DRS замера будут проводить между 17-м и 18-м поворотами.

Тренировки Гран При Майами стартуют в пятницу в 21:30 по московскому времени.

Miami circuit Foto: Liberty Media