Трасса в Кьялами может вернуться в Ф1 в 2023 году

В 2022 году Формула 1 намерена побить свой рекорд и провести 23 Гран При. При том, что календарь уже заполнен, чемпионат продолжает стремиться провести этап в Африке. Об этом в перспективе сезона-2023 сказал руководитель Ф1 Стефано Доменикали.

Фаворитом в борьбе за проведение африканского этапа остается южноафриканская трасса Кьялами, которая принимала Гран При с 1967-го по 1985-й и с 1992-го по 1993-й.

«Кьялами остается самым разумным выбором, благодаря своей истории и готовности сразу же принять Гран При, – сказал один из промоутеров Гран При Южной Африки Уоррен Шектер Corriere dello Sport. – Мы все последние годы приглашаем руководителей Ф1 к себе на трассу».