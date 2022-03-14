Трасса в Джидде после переделок стала еще быстрее

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Спустя всего неделю после старта нового сезона Ф1 в Бахрейне участники чемпионата переедут в Джидду, где пройдет второй Гран При. В конце 2021 года новая городская трасса на берегу Красного моря зарекомендовала себя очень аварийной – уже в тренировках произошло несколько серьезных происшествий, а гонка запомнилась множеством столкновений, в том числе после одного из рестартов.

Главным поводом для критики стала плохая обзорность: из-за высоких барьеров с обеих сторон от асфальта пилоты не могли видеть, что происходит впереди. После завершения Гран При местные организаторы объявили о планах переделать несколько участков трассы.

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Сейчас работы по большей части завершены – и глава промоутерской компании Мартин Уитакер рассказал об изменениях на специальной медиа-сессии.

«За прошедшие три месяца мы разобрались с возникшими вопросами, прежде всего с покрытием барьеров, – объяснил он, имея в виду негативный эффект, когда контакт с ограждением по касательной приводил к серьезным последствиям. – Нам пришлось постараться, так как времени было мало, а FIA и Ф1 указали нам на 12 или 15 важных моментов.

Среди них не было по-настоящему серьезных проблем, прежде всего вопросы обзорности – причем не в гонке, а в квалификации. Гонщики на быстрых кругах просто не видели медленные машины впереди. Так что мы исправили эту ситуацию в нескольких поворотах.

При этом само гоночное полотно не поменялось в размерах, за исключением [последнего] 27-го поворота. Белые линии остались теми же самыми. Мы просто немного отодвинули барьеры, чтобы улучшить обзорность».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, лидирует на старте Гран При Саудовской Аравии Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

При этом, по словам промоутера, сделанные изменения еще более повысят среднюю скорость – в прошлогодней квалификации она составила 254 км/ч. Это второй результат среди всех этапов сезона, еще быстрее машины едут только в Монце.

«Изменения сделают трассу еще быстрее, – сказал Уитакер. – Почти все они уже реализованы. Главные перемены произойдут на участке от седьмого до десятого поворота. Некоторые переделки потребуют чуть больше времени – скажем, в связке 23/24 поворотов, где все несколько сложнее. В этом случае мы рассчитываем на FIA, которая объяснит гонщикам порядок подготовки к быстрой [квалификационной] попытке».

Он добавил: «Самое главное, что мы раздвинули барьеры, а еще облицевали некоторые из них стальными пластинами. Это позволит избежать ситуации, когда после контакта по касательной на трассе оказывалась бетонная крошка или фрагменты облицовки. Эти пластины изогнутые, их можно соединять между собой.

Они также снизят риск повреждения машины при легком контакте с ограждением».

Про финальный 27-й поворот, где в прошлогодней квалификации разбил машину Макс Ферстаппен, промоутер рассказал: «Мы расширили его, изменив границы трассы. Если помните, там довольно узкий выход, совмещенный с въездом на пит-лейн. Теперь он стал шире – если я верно помню, на 1,5 метра. В остальном же трасса осталась практически прежней.

После завершения гонки мы приступим к оставшимся работам».

Гран При Саудовской Аравии пройдет 25-27 марта.

Трасса в Джидде Фото: Formula 1

Дополнительная информация: Люк Смит