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Трасса, на которой Ферстаппен выигрывает чаще всех. Чем интересен автодром в Австрии

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Трасса, на которой Ферстаппен выигрывает чаще всех. Чем интересен автодром в Австрии
Автор:
, редактор
Соавтор: Антон Погорельский, Writer
29 июн. 2020 г., 08:29

Рассказываем, как действующие пилоты Формулы 1 выступали на «Ред Булл Ринге» в последние годы

Трасса в Шпильберге – редкое место, в котором у Льюиса Хэмилтона нет рекордов. Шестикратный чемпион мира выигрывал здесь всего раз: в 2016 году. Такие же достижения у партнера британца по команде Mercedes Валттери Боттаса – финн победил на «Ред Булл Ринге» в 2017-м. Зато у Макса Ферстаппена побед в два раза больше. Представляем полную статистику действующих гонщиков Формулы 1 на Гран При Австрии.

Достижения действующих гонщиков на Гран При Австрии:

Гонщик Поулы Победы Подиумы Лучшие круги

United Kingdom Льюис

Хэмилтон

 2 1 3 2
Netherlands Макс Ферстаппен - 2 3 1
Finland Валттери Боттас 2 1 3 -
Monaco Шарль Леклер 1 - 1 -
Finland Кими Райкконен - - 2 1
MexicoСерхио Перес - - - 1

Результаты действующих гонщиков на Гран При Австрии:

Гонщик Гонки Финиши в очках Сходы

Лучший результат

в квал-ии

 Средняя позиция в квал-ии Лучший результат в гонке Средняя позиция в гонке Очки
United KingdomЛьюис Хэмилтон 6 5 1 1 3 1 3 83
Netherlands Макс Ферстаппен  5 4 1 3 6 1 3 72
Finland Валттери Боттас  6 5 1 1 4 1 4 67

Germany

Себастьян Феттель 

 6 4 2 2 6 2 3 57
Finland Кими Райкконен  6 5 1 4 8 2 6 46
Australia Даниэль Риккардо  6 4 1 5 9 3 9 30
France Ромен Грожан  6 3 1 6 10,5 4 9 26
Mexico Серхио Перес  6 4 1 8 14 6 7 22
Monaco Шарль Леклер 2 2 0 1 7 2 5,5 20
Denmark Кевин Магнуссен  5 2 1 5 10 5 11 16
France Эстебан Окон 2 2 0 9 10 6 7 12
Spain Карлос Сайнс 5 2 2 9 12 8 9 8
United Kingdom Ландо Норрис 1 1 0 6 6 6 6 8
France Пьер Гасли 2 1 0 9 10,5 7 9 6
Canada Лэнс Стролл 3 1 0 15 17 10 13 1
Russian Federation Даниил Квят 5 0 2 7 13 12 12 0
United Kingdom Алекс Элбон 1 0 0 13 13 15 15 0
United Kingdom Джордж Расселл 1 0 0 19 19 18 18 0

Результаты последних пяти Гран При Австрии:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2019 Monaco Шарль Леклер Netherlands Макс Ферстаппен Netherlands Макс Ферстаппен  Austria Red Bull Racing
2018 Finland Валттери Боттас Finland Кими Райкконен Netherlands Макс Ферстаппен  Austria Red Bull Racing
2017 Finland Валттери Боттас United Kingdom Льюис Хэмилтон Finland Валттери Боттас  Mercedes
2016 United Kingdom Льюис Хэмилтон United Kingdom Льюис Хэмилтон United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2015 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Нико Росберг  Нико Росберг  Mercedes

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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