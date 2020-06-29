Трасса в Шпильберге – редкое место, в котором у Льюиса Хэмилтона нет рекордов. Шестикратный чемпион мира выигрывал здесь всего раз: в 2016 году. Такие же достижения у партнера британца по команде Mercedes Валттери Боттаса – финн победил на «Ред Булл Ринге» в 2017-м. Зато у Макса Ферстаппена побед в два раза больше. Представляем полную статистику действующих гонщиков Формулы 1 на Гран При Австрии.

Достижения действующих гонщиков на Гран При Австрии:

Гонщик Поулы Победы Подиумы Лучшие круги Льюис Хэмилтон 2 1 3 2 Макс Ферстаппен - 2 3 1 Валттери Боттас 2 1 3 - Шарль Леклер 1 - 1 - Кими Райкконен - - 2 1 Серхио Перес - - - 1

Результаты действующих гонщиков на Гран При Австрии: