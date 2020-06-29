Трасса, на которой Ферстаппен выигрывает чаще всех. Чем интересен автодром в Австрии
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Рассказываем, как действующие пилоты Формулы 1 выступали на «Ред Булл Ринге» в последние годы
Трасса в Шпильберге – редкое место, в котором у Льюиса Хэмилтона нет рекордов. Шестикратный чемпион мира выигрывал здесь всего раз: в 2016 году. Такие же достижения у партнера британца по команде Mercedes Валттери Боттаса – финн победил на «Ред Булл Ринге» в 2017-м. Зато у Макса Ферстаппена побед в два раза больше. Представляем полную статистику действующих гонщиков Формулы 1 на Гран При Австрии.
Достижения действующих гонщиков на Гран При Австрии:
|Гонщик
|Поулы
|Победы
|Подиумы
|Лучшие круги
|
Льюис
Хэмилтон
|2
|1
|3
|2
|Макс Ферстаппен
|-
|2
|3
|1
|Валттери Боттас
|2
|1
|3
|-
|Шарль Леклер
|1
|-
|1
|-
|Кими Райкконен
|-
|-
|2
|1
|Серхио Перес
|-
|-
|-
|1
Результаты действующих гонщиков на Гран При Австрии:
|Гонщик
|Гонки
|Финиши в очках
|Сходы
|
Лучший результат
в квал-ии
|Средняя позиция в квал-ии
|Лучший результат в гонке
|Средняя позиция в гонке
|Очки
|Льюис Хэмилтон
|6
|5
|1
|1
|3
|1
|3
|83
|Макс Ферстаппен
|5
|4
|1
|3
|6
|1
|3
|72
|Валттери Боттас
|6
|5
|1
|1
|4
|1
|4
|67
|
Себастьян Феттель
|6
|4
|2
|2
|6
|2
|3
|57
|Кими Райкконен
|6
|5
|1
|4
|8
|2
|6
|46
|Даниэль Риккардо
|6
|4
|1
|5
|9
|3
|9
|30
|Ромен Грожан
|6
|3
|1
|6
|10,5
|4
|9
|26
|Серхио Перес
|6
|4
|1
|8
|14
|6
|7
|22
|Шарль Леклер
|2
|2
|0
|1
|7
|2
|5,5
|20
|Кевин Магнуссен
|5
|2
|1
|5
|10
|5
|11
|16
|Эстебан Окон
|2
|2
|0
|9
|10
|6
|7
|12
|Карлос Сайнс
|5
|2
|2
|9
|12
|8
|9
|8
|Ландо Норрис
|1
|1
|0
|6
|6
|6
|6
|8
|Пьер Гасли
|2
|1
|0
|9
|10,5
|7
|9
|6
|Лэнс Стролл
|3
|1
|0
|15
|17
|10
|13
|1
|Даниил Квят
|5
|0
|2
|7
|13
|12
|12
|0
|Алекс Элбон
|1
|0
|0
|13
|13
|15
|15
|0
|Джордж Расселл
|1
|0
|0
|19
|19
|18
|18
|0
Результаты последних пяти Гран При Австрии:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2019
|Шарль Леклер
|Макс Ферстаппен
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|2018
|Валттери Боттас
|Кими Райкконен
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|2017
|Валттери Боттас
|Льюис Хэмилтон
|Валттери Боттас
|Mercedes
|2016
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2015
|Льюис Хэмилтон
|Нико Росберг
|Нико Росберг
|Mercedes
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии Билеты
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Трасса, на которой Ферстаппен выигрывает чаще всех. Чем интересен автодром в Австрии
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