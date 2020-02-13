Гран При Австралии оказался под угрозой из-за забастовки

Гран При Австралии оказался под ударом из-за забастовки транспортного профсоюза города Мельбурн. Работники местной железной дороги вместе с водителями автобусов и трамваев пообещали отказаться от работы на четыре дня этапа Формулы 1 из-за спора с трамвайной компанией Yarra Trams.

Забастовка может существенно усложнить дорогу зрителей, так как именно трамваи являются ключевым транспортом для болельщиков, приезжающих в «Альберт-парк» на гонку Формулы 1. В то же время один из организаторов этапа Эндрю Уэстакотт уверен, что проблема решится до начала Гран При.

«Думаю, когда профсоюз говорит за 30 дней до этапа, что проведет забастовку – это тактика переговоров, – сказал Уэстакотт. – У нас так много договоров примерно с 600 поставщиками, а также история из 24 [уже проведенных] Гран При без всяких вмешательств.

У нас надежный контракт с транспортным департаментом и Yarra Trams, так что я жду работы шаттлов в дни Гран При и не ожидаю помех для фанатов».

Забастовка рабочих связана с требованием установить планку подъема зарплаты на 5% каждый год в течение следующих трех лет. Также они выступают против желания Yarra Trams увеличить число временных сотрудников. Сейчас доля рабочих на краткосрочных договорах ограничена 4%. Увеличение этого процента может привести к снижению сверхурочных выплат, опасаются действующие работники.