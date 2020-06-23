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Формула 1 / Новость

Трансляции Формулы 1 обогатят новой инфографикой

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Трансляции Формулы 1 обогатят новой инфографикой
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
23 июн. 2020 г., 08:01

Теперь зрители увидят на экране данные, полученные путем не только привычных измерений, но и весьма сложных расчетов

В рамках сотрудничества с проектом Amazon Web Services Формула 1 собирается заметно расширить объем информации, которая будет доступна зрителям во время телетрансляций.

В частности, с помощью инфографики зрители смогут сравнивать между собой эффективность работы болидов разных команд и пилотажа гонщиков. На основании данных телеметрии в режиме реального времени будут вычисляться т.н. индексы эффективности для четырех аспектов движения по трассе – прохождения медленных, среднескоростных и быстрых поворотов, а также разгона на прямых.

Слайдер
Список

Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года

Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года
1/4

Фотограф: Formula 1

Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года

Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года
2/4

Фотограф: Formula 1

Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года

Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года
3/4

Фотограф: Formula 1

Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года

Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года
4/4

Фотограф: Formula 1

В августе, начиная с 4-го этапа чемпионата мира, на экранах также будет отображаться сравнение скоростей прохождения определенных участков трассы с показателями прошлых лет (для этого будут использованы данные с 1983 по 2019 год). Это позволит зрителям оценить прогресс, которого добились конструкторы болидов Ф1 за последние сорок лет.

Во второй половине сезона планируется дополнить графику рядом новых показателей – к примеру, рейтингом пилотов, который будет рассчитываться для каждой трассы на основании большого количества данных за предыдущие годы. С помощью других индексов планируется оценивать прогресс команд по ходу сезона и предсказывать темп болидов в квалификации и гонке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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