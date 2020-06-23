Трансляции Формулы 1 обогатят новой инфографикой

В рамках сотрудничества с проектом Amazon Web Services Формула 1 собирается заметно расширить объем информации, которая будет доступна зрителям во время телетрансляций.

В частности, с помощью инфографики зрители смогут сравнивать между собой эффективность работы болидов разных команд и пилотажа гонщиков. На основании данных телеметрии в режиме реального времени будут вычисляться т.н. индексы эффективности для четырех аспектов движения по трассе – прохождения медленных, среднескоростных и быстрых поворотов, а также разгона на прямых.

Слайдер Список Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года 1 / 4 Фотограф: Formula 1 Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года 2 / 4 Фотограф: Formula 1 Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года 3 / 4 Фотограф: Formula 1 Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года 4 / 4 Фотограф: Formula 1

В августе, начиная с 4-го этапа чемпионата мира, на экранах также будет отображаться сравнение скоростей прохождения определенных участков трассы с показателями прошлых лет (для этого будут использованы данные с 1983 по 2019 год). Это позволит зрителям оценить прогресс, которого добились конструкторы болидов Ф1 за последние сорок лет.

Во второй половине сезона планируется дополнить графику рядом новых показателей – к примеру, рейтингом пилотов, который будет рассчитываться для каждой трассы на основании большого количества данных за предыдущие годы. С помощью других индексов планируется оценивать прогресс команд по ходу сезона и предсказывать темп болидов в квалификации и гонке.