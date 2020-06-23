Трансляции Формулы 1 обогатят новой инфографикой
Теперь зрители увидят на экране данные, полученные путем не только привычных измерений, но и весьма сложных расчетов
В рамках сотрудничества с проектом Amazon Web Services Формула 1 собирается заметно расширить объем информации, которая будет доступна зрителям во время телетрансляций.
В частности, с помощью инфографики зрители смогут сравнивать между собой эффективность работы болидов разных команд и пилотажа гонщиков. На основании данных телеметрии в режиме реального времени будут вычисляться т.н. индексы эффективности для четырех аспектов движения по трассе – прохождения медленных, среднескоростных и быстрых поворотов, а также разгона на прямых.
Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года
Фотограф: Formula 1
Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года
Фотограф: Formula 1
Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года
Фотограф: Formula 1
Новая инфографика в трансляциях Ф1 2020 года
Фотограф: Formula 1
В августе, начиная с 4-го этапа чемпионата мира, на экранах также будет отображаться сравнение скоростей прохождения определенных участков трассы с показателями прошлых лет (для этого будут использованы данные с 1983 по 2019 год). Это позволит зрителям оценить прогресс, которого добились конструкторы болидов Ф1 за последние сорок лет.
Во второй половине сезона планируется дополнить графику рядом новых показателей – к примеру, рейтингом пилотов, который будет рассчитываться для каждой трассы на основании большого количества данных за предыдущие годы. С помощью других индексов планируется оценивать прогресс команд по ходу сезона и предсказывать темп болидов в квалификации и гонке.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джонатан Нобл