Серхио Перес на квалификации Гран При Голландии впервые в сезоне не смог пройти даже во второй сегмент квалификации. В результате воскресную гонку мексиканец начнет только с 16-й позиции.

Одной из причин неудачи пилота Red Bull стал тот факт, что Перес не смог проехать быстрый круг во второй попытке – мексиканец пересек линию финиша в конце разгонного круга, когда отведенное на первый сегмент время уже истекло. Но, по словам гонщика, это было лишь одним из факторов, испортивших квалификацию в Зандфорте.

«Я сильно расстроен, ведь сегодня у нас была фантастическая машина, – сказал гонщик по ходу квалификации съемочной группе британского телеканал Sky Sports. – Мы имели в своем распоряжении все, что нам требовалось. И у нас получалось прогрессировать. Думаю, сегодня я был явно способен на большее.

Но мы ошиблись с парой вещей. Во-первых, в первом сегменте у нас, похоже, было многовато топлива на борту. Плюс мы недооценили соперников – оказалось, что для беспроблемного прохождения во второй сегмент время должно быть лучше, чем мы предполагали. Ну, а в конце сегмента парни при выезде с пит-лейна начали отпускать друг друга, чтобы обеспечить себе чистую трассу – и мне не хватило буквально пары секунд, чтобы уйти на последний круг».

После квалификации советник Red Bull Хельмут Марко заявил журналистам, что команда планирует поставить как можно больше новых деталей и узлов на машину Переса. Судя по всему, на автомобиле мексиканца среди прочего планируется заменить силовую установку.

Напомним, в аварии на старте Гран При Венгрии на автомобиле Переса был серьезно поврежден мотор, отъездивший небольшое число гонок. На следующем этапе в Бельгии команда начала использовать третью силовую установку, что сделало практически неизбежной одну внеплановую замену мотора до конца сезона и получение штрафа за нее. Неудачное выступление в квалификации позволяет коллективу провести эту замену со сравнительно небольшими потерями.