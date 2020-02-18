Тото Кутуньо и Адриано Челентано. Феттель выбрал, что спеть за рулем

Накануне старта тестов Формулы 1 в Барселоне глава команды Ferrari Маттиа Бинотто и гонщик Скудерии Себастьян Феттель приняли участие в программе итальянского телеканала Rai 2. Общение проходило в шутливой манере: Бинотто с улыбкой рассказал о том, что до сих пор не простил Леклера за прыжок с самолета.

Феттель общался преимущественно на английском, но часто переходил на итальянский и делал это вполне успешно. В итоге один из зрителей попросил гонщика исполнить какую-либо песню на итальянском.

«Обязательно спою, но только за рулем, – сказал Феттель. – В моем репертуаре уже есть Тото Кутуньо, а в следующий раз я обещаю спеть песню Azzurro, которую исполняет Адриано Челентано. Но только когда сяду в машину».

Себ откроет тестовую программу за рулем новой SF1000. Ему предстоит работать на тестах в среду.

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро