Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В концовке воскресной гонки Серхио Перес оборонял третью позицию от натиска Джорджа Расселла из Mercedes. В этот момент потребовалось режим виртуальной машины безопасности, чтобы откатить в безопасное место Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу после остановки в шестом повороте.

На 51-м круге из 53 работы были завершены, и гонку возобновили – однако Перес получил по информационной системе FIA неверную информацию о том, в какой именно момент снимут режим VSC. Только поэтому он и уступил Расселлу, уверен мексиканец.

В правилах Ф1 сказано, что пилотов предупреждают о скором рестарте – и через 10-15 секунд после этого вывешивают зеленые флаги, позволяющие бороться. Однако в этот раз между сообщением и флагами прошло около минуты.

«Это какое-то невероятное невезение, – объяснил Перес репортерам в паддоке. – Я получил сообщение, что режим VSC снимут, когда я буду в девятом повороте. Я доехал до него, но гонку не возобновили. После этого пришло новое сообщение, про 12-й поворот. Но к тому времени я уже практически был в этом месте, так что не успел подготовиться.

Похоже, у Джорджа была другая информация, он был готов [к рестарту] куда лучше.

Это очень обидно, что введение режима VSC повлияло на исход гонки. Так не должно быть, но сегодня случилось именно так.

Сообщение [об окончании режима] было категорически ошибочным. Там явно что-то происходило – я уже говорил про девятый и 12-й повороты».

Глава RBR Кристиан Хорнер поддержал пилота, но отметил, что у финиша на четвертом месте были и другие причины: «Серхио в этот уик-энд испытывал больше сложностей из-за износа [резины], чем обычно. Но куда более обидным для него стал сбой в сообщениях дирекции гонки об окончании режима виртуальной машины безопасности. Они не смогли отменить отправку, потому перезапустили систему.

Я только что общался с ним. Он рассказал, что не получал информацию о необходимом темпе, из-за чего ехал медленнее возможного.

Джордж, видимо перезагрузил свою систему – он держал нужный темп. Или же на две машины приходила разная информация.

Нам надо разобраться с этим. Досадно, что так вышло – думаю, наш темп позволял остаться впереди и добиться двойного подиума.

Впрочем, мы все равно смогли заработать важные очки в оба зачета».

После завершения гонки FIA сообщила, что незадолго до финиша с оборудованием, которое отвечает за отправку сообщений пилотам, возникли неполадки. Из-за этого система была автоматически возвращена к последней сохраненной версии, что и привело к отправке двух сообщений.

Дополнительная информация: Люк Смит