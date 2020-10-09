Тост заверил, что уход Honda не скажется на Цуноде

Юки Цунода считается главным кандидатом на повышение в Формулу 1 в рамках программы Red Bull. Японец занимает третье место в чемпионате Формулы 2 и имеет поддержку Honda, а потом считался претендентом на замену Даниилу Квяту в AlphaTauri.

Однако, после объявления об уходе Honda из Ф1 шансы Цуноды, по слухам, пошатнулись. Но босс AlphaTauri Франц Тост заверил, что это не так.

«В AlphaTauri уже два быстрых пилота в лице Пьера Гасли и Даниила Квята, – сказал Тост. – Мы возьмем Цуноду на тесты молодых пилотов. И это не имеет ничего общего с решением Honda уйти после 2021 года.

Философия Red Bull в том, что мы судим по результатам. А у Юки они хорошие, он успешно выступает в Ф2, выиграл две гонки, лидировал в Австрии. Он хорошо работает, а результаты пилота для нас – решающий фактор. А дальше посмотрим, что решит Red Bull насчет состава на 2021 год».

Глава Honda в Ф1 Масаси Ямамото также рассчитывает, что решение его компании не скажется на перспективах Цуноды: «Не думаю, что уход Honda на что-то влияет. Red Bull кого попало за руль не сажает. Они будут оценивать [Цуноду] как участника молодежной программы. Все будет зависеть от результатов в Ф2, а мы поддержим его, в чем сможем».