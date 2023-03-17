Тост: Я потерял веру в инженеров AlphaTauri

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Ни одному из гонщиков AlphaTauri не удалось заработать очки на первом Гран При сезона, а по темпу эксперты поставили машину AT04 на одну из самых нижних строчек с пелотоне.

Второй этап в Джидде начался для команды с десятого места Юки Цуноды в первой тренировке, которое стало небольшим поводом для оптимизма. Несмотря на это, глава коллектива Франц Тост подверг критике своих сотрудников, которые этой зимой не смогли сделать необходимого шага вперед.

«К сожалению, результаты отражают нынешнее состояние машины, хотя мы рассчитывали на гораздо лучший темп, – объяснил австриец на пресс-конференции FIA. – В Бахрейне нам было непросто, здесь дела идут чуть лучше. Надеюсь, что как минимум один из пилотов сможет пробиться в финал квалификации.

Но надо сделать еще очень многое, чтобы машина поехала быстрее. В особенности это касается аэродинамики, где мы ведем несколько программ разработок.

Инженеры говорят мне, что мы сможем добиться серьезного прогресса. Но я потерял веру в них. Я просто хочу увидеть время круга – это единственное, что имеет значение».

Тоста попросили уточнить, что он имел в виду, говоря про веру в инженеров.

«Зимой они убеждали меня, что новая машина получится фантастической, что мы серьезно продвинемся вперед, – ответил Франц. – Потом мы приехали в Бахрейн и оказались просто нигде. Что еще я могу сказать?»

Искры за машиной Юки Цуноды, AlphaTauri AT04 Фото: Марк Саттон

У главы AlphaTauri спросили, в чем сейчас состоят главные проблемы АТ04.

Он объяснил: «Нам не хватает прижимной силы. Из-за этого машина нестабильно ведет себя на торможениях, задние шины перегреваются, возникают скольжения на апексе и недостаточно четкий разгон. Собственно, это именно то, что требуется для хорошего времени круга».

Тост добавил, что дело вовсе не в нехватке финансирования, вызванной лимитом бюджетов: «Лимит не мешает нам вести исследования, наш бизнес-план все учитывает. Вопрос лишь в том, верное ли направление работ мы избрали.

Я уже говорил, что зимой – как минимум в теории, на экране монитора – мы видели значительные улучшения по сравнению с прошлогодней машиной.

Но то, что я наблюдаю сейчас, не дает мне основания и дальше верить этим цифрам.

Я хочу видеть, что наши следующие шаги действительно позволяют ускорить машину. Это касается работы с днищем, тормозными воздухозаборниками и всем остальным.

У нас есть данные с тестов и этапа в Бахрейне. Инженеры должны разобраться, как улучшить машину».

Он пояснил: «У нас на подходе очередные обновления: какие-то мы привезем в Мельбурн, другие – в Баку. Наша программа предусматривает какие-то новинки почти на каждой гонке».

Ранее в паддоке появились слухи, что концерн Red Bull рассматривает возможность продажи AlphaTauri как неприбыльного архива. Позже представители «Быков» опровергли такую возможность.