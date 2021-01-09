Тост выбрал лучший сезон в истории AlphaTauri/Toro Rosso

В 2020 году AlphaTauri/Toro Rosso одержала вторую победу в Формуле 1 в своей истории. Пьер Гасли выиграл Гран При Италии, на котором за 12 лет до этого побеждал Себастьян Феттель.

Франц Тост, который руководит командой из Фаэнцы с 2006 года, сравнил два этих сезона и выбрал лучший.

«Да, в 2008-м была фантастическая победа Себастьяна в Монце, – сказал Тост Motorsport.com. – Но у нас было не так много хороших финишей, как в этом году. [В этот раз] мы не только выиграли в Монце, но и провели еще много хороших гонок, взяли четвертое место в Имоле, пятое в Портимане, стали шестыми в Бахрейне и Германии, седьмыми в Австрии, Великобритании и Муджелло.

У нас была не одна захватывающая гонка. Мы добились множества хороших результатов, и это ставит прошедший сезон намного выше, чем сезон-2008».