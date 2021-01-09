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Формула 1 / Новость

Тост выбрал лучший сезон в истории AlphaTauri/Toro Rosso

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Тост выбрал лучший сезон в истории AlphaTauri/Toro Rosso
Автор:
, Редактор Ф1

Босс команды сравнил успехи Гасли с победой Феттеля

В 2020 году AlphaTauri/Toro Rosso одержала вторую победу в Формуле 1 в своей истории. Пьер Гасли выиграл Гран При Италии, на котором за 12 лет до этого побеждал Себастьян Феттель. 

Франц Тост, который руководит командой из Фаэнцы с 2006 года, сравнил два этих сезона и выбрал лучший.

«Да, в 2008-м была фантастическая победа Себастьяна в Монце, – сказал Тост Motorsport.com. – Но у нас было не так много хороших финишей, как в этом году. [В этот раз] мы не только выиграли в Монце, но и провели еще много хороших гонок, взяли четвертое место в Имоле, пятое в Портимане, стали шестыми в Бахрейне и Германии, седьмыми в Австрии, Великобритании и Муджелло. 

У нас была не одна захватывающая гонка. Мы добились множества хороших результатов, и это ставит прошедший сезон намного выше, чем сезон-2008».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды AlphaTauri
Автор Люк Смит

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