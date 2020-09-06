Тост: Вечеринки не будет, работать надо

Пилот AlphaTauri Пьер Гасли одержал невероятную победу в Гран При Италии после того, как ему повезло оказаться в нужном месте трассы и одним из первых провести пит-стоп под машиной безопасности.

Это всего вторая победа в истории команды, включая период, когда она называлась Toro Rosso. Впервые это сделал Себастьян Феттель в 2008 году, и тоже в Монце.

Не удивительно, что после финиша журналисты спросили главу AlphaTauri Франца Тоста о том, как он с коллегами намерен отпраздновать победу.

«Вечеринки не будет, – заявил Тост. – Я уж точно не стану ее устраивать, так как мне нужно лететь на встречу в Венне, а это не то, чтобы за соседним поворотом. Так что пока не до праздника. Команде нужно будет хорошо подготовиться к следующей гонке в Муджелло. И это сейчас важнее всего. Если хотят отпраздновать, то пусть делают это в декабре».

Тост также признался, что несмотря на удачу считает победу в целом заслуженным.

«С пятничных тренировок мы видели, что мы быстры, – рассказал глава AlphaTauri. – Мы показывали четвертое, пятое, шестое время круга. В Спа без всякой машины безопасности Пьер финишировал пятым. Ну а тут еще и повезло с тем, в какой момент появились красные флаги и со штрафом для Хэмилтона.

После этого Гасли преследовал Сайнс. Карлос был чуть быстрее на первом секторе, так как у него было меньше прижимной силы. Но на втором секторе быстрее были мы. И благодаря этому он не мог оказаться непосредственно позади Гасли и воспользоваться слип-стримом для обгона на выходе из Параболики. Мы сознательно выбрали такие настройки».

Комментируя будущее Гасли, Тост высказал надежду на его верность команде: «Надеюсь, что Гасли останется с нами. Но если он уйдет в другую команду, это будет означать только то, что мы отлично поработали и дали ему возможность показать хорошие результаты. Иначе его никуда и не позовут».