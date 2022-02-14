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Формула 1 Новости

Тост усомнился в эффективности новых правил Ф1

По словам главы AlphaTauri, после смены регламента проблемы с преследованием соперников в быстрых поворотах могут сохраниться

Тост усомнился в эффективности новых правил Ф1
Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
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С 2022 года Формула 1 получила радикально переписанный регламент, призванный обострить борьбу на трассе и позволить пилотам удерживаться за машиной впереди без потери прижимной силы – именно это обстоятельство затрудняло борьбу за позиции прежде. 

Боссы спорта уже не раз говорили, что уверены в эффективности своих идей. Едва ли не первым, кто решил возразить им, оказался старейший из руководителей команд, 66-летний Франц Tost из AlphaTauri.

«Думаю, в медленных и среднескоростных поворотах машины действительно позволят держаться ближе, – объяснил австриец свою точку зрения на пресс-конференции после презентации машины АТ03. – А вот по поводу быстрых поворотах у меня есть сомнения. 

Дело в том, что широкие машины на большой резине неизбежно будут создавать за собой "грязный" воздух. Потому я не уверен, что преследовать из будет просто. Давайте посмотрим, что принесут первые тесты».

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Руководитель команды AlphaTauri Франц Тост

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

При этом, по мнению технического директора Джоди Эггингтона, разрывы в пелотоне Формулы 1 из-за новых правил станут более плотными.

«В правилах прописано множество ограничений, – объяснил он. – И все же возможно, что одна команда найдет особенное решение и за счет него получит преимущество. 

Очень сложно предсказать, у кого это может получиться, так как сейчас все по-новому – и механические решения, и аэродинамические. Но все же я надеюсь, что все разрывы сократятся. 

Если говорить о нас, то реальную форму Scuderia AlphaTauri мы сможем оценить не раньше, чем после двух-трех гонок».

Он добавил, что команды наверняка начнут активно копировать удачные решения друг друга. 

«Понятно, что со столь серьезными изменениями в аэродинамике есть большой простор для экспериментов с новыми идеями и концепциями, – сказал конструктор. – В то же время, существует и риск ошибиться в выборе пути развития. 

Уверен, мы увидим много интересного – а небольшие и пока скрытые решения внесут серьезный вклад в результаты команд. Уверен, на первых тестах мы увидим множество разных интерпретаций, которые в командах станут исследовать при выборе своего пути развития по ходу сезона». 

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