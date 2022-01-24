Тост: Цунода талантлив, но одного таланта недостаточно
По словам главы AlphaTauri, теперь Юки должен строить из себя спортсмена сам
Прошлый сезон Ф1 для новичка Юки Цуноды был довольно тяжелым. Японцу было непросто адаптироваться к машине: он нередко допускал ошибки и попадал в аварии. За весь год Цунода только 7 раз заехал в первую десятку, в то время как его опытный напарник Пьер Гасли финишировал в очках на большей части этапов.
В середине года Цуноде даже пришлось переехать поближе к базе AlphaTauri, чтобы победить в себе «ленивого засранца».
Босс команды Франц Тост считает, что основную задачу по ходу первого сезона японца в Ф1 коллектив выполнил: теперь дело за самим Юки.
«Я могу только сказать, что Юки – фантастический гонщик, – сказал Тост. – Теперь он сам решает, в какое русло направить свои умения, поскольку наличие таланта – это одна история. Я знаю несколько гонщиков Ф1, которые были очень талантливыми, но они выиграли всего пару гонок или вообще ни разу не одерживали победу.
Пилоту Ф1 недостаточно только физической подготовки: важно в том числе следить за питанием и быть дисциплинированным. Весь образ жизни должен на 100% соответствовать требованиям чемпионата.
Теперь все это только в руках Юки. Мы можем дать ему совет относительно какого-нибудь вопроса, но разрешать проблему или что-то предпринимать он должен только самостоятельно. Благодаря такому подходу вы увидите, сможет ли он стать настоящим топовым спортсменом».
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