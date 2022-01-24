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Формула 1 Новости

Тост: Цунода талантлив, но одного таланта недостаточно

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По словам главы AlphaTauri, теперь Юки должен строить из себя спортсмена сам

Тост: Цунода талантлив, но одного таланта недостаточно
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Прошлый сезон Ф1 для новичка Юки Цуноды был довольно тяжелым. Японцу было непросто адаптироваться к машине: он нередко допускал ошибки и попадал в аварии. За весь год Цунода только 7 раз заехал в первую десятку, в то время как его опытный напарник Пьер Гасли финишировал в очках на большей части этапов.

В середине года Цуноде даже пришлось переехать поближе к базе AlphaTauri, чтобы победить в себе «ленивого засранца».

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Босс команды Франц Тост считает, что основную задачу по ходу первого сезона японца в Ф1 коллектив выполнил: теперь дело за самим Юки.

«Я могу только сказать, что Юки – фантастический гонщик, – сказал Тост. – Теперь он сам решает, в какое русло направить свои умения, поскольку наличие таланта – это одна история. Я знаю несколько гонщиков Ф1, которые были очень талантливыми, но они выиграли всего пару гонок или вообще ни разу не одерживали победу.

Пилоту Ф1 недостаточно только физической подготовки: важно в том числе следить за питанием и быть дисциплинированным. Весь образ жизни должен на 100% соответствовать требованиям чемпионата.

Теперь все это только в руках Юки. Мы можем дать ему совет относительно какого-нибудь вопроса, но разрешать проблему или что-то предпринимать он должен только самостоятельно. Благодаря такому подходу вы увидите, сможет ли он стать настоящим топовым спортсменом».

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