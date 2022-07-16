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Формула 1 Новость

AlphaTauri: Новые аварии будут стоить Цуноде места на 2023 год

Франц Тост объяснил, что позволит японцу сохранить свое место – и признал, что ему интереснее работать с пилотами, у которых есть сложности

Адам Купер
Автор:
AlphaTauri: Новые аварии будут стоить Цуноде места на 2023 год
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AlphaTauri уже подтвердила, что Пьер Гасли останется в ее составе на будущий год. Имя его напарника пока неизвестно – два последних сезона за команду из Фаэнцы выступает Юки Цунода, однако его шансы сохранить место ощутимо снизились после недавнего столкновения с напарником в Сильверстоуне. 

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Как объяснил глава AlphaTauri Франц Тост, скорость Цуноды в принципе устраивает команду, но вот новые аварии могут стоить ему продолжения карьеры. Сейчас у Red Bull есть сразу несколько быстрых молодых гонщиков в Формуле 2, так что заполнить вакансию будет несложно.

«У Юки есть хороший шанс продолжать гоняться за нас, если он продолжит выступать на том же уровне, – рассказал Тост по ходу Гран При Австрии. – Но только если перестанет попадать в аварии. 

Все зависит от него самого. Если будет добиваться результата – останется. Если не сможет – вылетит. Все просто».

Недавно гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко назвал Цуноду самым проблемным гонщиком в том квартете, что выступает за «Быков» в Ф1. Тост сказал, что для него тут нет никаких сложностей.  

«Лично мне нравится, когда парня проблемы, – объяснил 66-летний австриец. – Это значит, что парень по-настоящему хорош – и из него что-то получится. А вот паиньки мне не по душе. 

Юки допустил ошибку. Он знает это и будет работать над этим. Он продолжает процесс развития. Он быстр. Он здорово провел уик-энд в Шпильберге. Да, у него свой путь, который требует определенного времени».

Тост подтвердил, что принял меры после ошибки Цуноды в Сильверстоуне, которая потенциально стоила AlphaTauri двойного финиша в десятке.  

«Безусловно, для команды это стало кошмаром, – объяснил Франц. – Сразу после гонки я вызвал Юки к себе в кабинет и сказал ему, что его действия не принесли решительно никакой пользы, что ему следует быть более дисциплинированным и терпеливым.

Это не первое столкновение между напарниками и – надеюсь – [у соперников] они будут происходить и в будущем. Разумеется, таких вещей надо всеми силами избегать». 

По итогам первой половины сезона Ф1 AlphaTauri занимает лишь восьмое место в Кубке конструкторов. В активе Гасли сейчас 16 очков, у Цуноды – 11. 

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