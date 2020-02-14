Тост: Цель AlphaTauri на 2020 год – попасть в топ-5

Команда Toro Rosso, за которую выступает россиянин Даниил Квят, официально сменила название на AlphaTauri и представила свой новый болид – AT01. На презентации машины руководитель команды Франц Тост поделился планами на предстоящий сезон, а также назвал три ключевых повода для оптимизма.

«Мы очень оптимистично настроены, – признался Тост. – Во-первых, машина показала отличные результаты в аэродинамической трубе. Во-вторых, Honda добилась серьезного прогресса и смогла еще раз улучшить двигатель как по части мощности, так и по части надежности. Ну и наконец, за нас выступают два первоклассных пилота».

В прошлом году Toro Rosso финишировала на 6-м месте в Кубке конструкторов. Планы на этот год амбициознее, признался Тост: «Мы хотим попасть в топ-5 по итогам сезона. Помимо уже изложенного, у нас есть и другие преимущества – в частности сотрудничество с Red Bull. Подвеска, коробка передач, гидравлика в нашей машине – такие же как в болидах Red Bull. Что касается наших соперников, то это вновь будут Renault, McLaren, Racing Point и… Haas».

Тоста также спросили о том, как продвигается работа над болидом 2021 года, который предстоит построить по принципиально новому техническому регламенту.

«Мы уже в октябре создали рабочую группу по машине 2021 года, но сейчас ее работа несколько замедлилась. Необходимо, чтобы технические требования были окончательно уточнены – и я надеюсь, что это произойдет в марте. Тогда мы станем постоянно увеличивать штат сотрудников, которые занимаются болидом 2021 года. Но бросать работу над совершенствованием представленной сегодня машины мы также не намерены. Как я уже сказал, у меня на нее большие надежды», – сказал Тост.