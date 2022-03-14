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Формула 1 Новости

Тост: скопировать решения Mercedes невозможно

По словам главы AlphaTauri, отказ от понтонов означает полную переделку болида, что в условиях потолка бюджетов невозможно

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Тост: скопировать решения Mercedes невозможно
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На тестах в Бахрейне команда Mercedes удивила всех своим обновленным болидом, у которого нет привычных боковых понтонов. Пользу от этого решения на тестах доказать не удалось, однако в целом конструкция привлекла внимание конкурентов.

Но даже если в гонках окажется, что Mercedes обладает существенным преимуществом в скорости, то остальным до конца этого сезона перейти на конструкцию без понтонов не удастся, уверен глава AlphaTauri Франц Тост.

«Это не только понтоны, ими одними не обойдешься. – заявил Тост изданию Motorsport Magazine. – Чтобы убрать понтоны, нужно переделать всю аэродинамическую конфигурацию. Не думаю, что мы можем скопировать их конструкцию, потому что мы и так уже близки к потолку бюджетных расходов.

Здесь же нам бы пришлось разрабатывать совершенно новый болид».

Более того, Тост заявил, что пока вовсе не уверен в правильности решения Mercedes.

«Честно сказать, я восхищен машинами каждой из команд, – цитирует Тоста сайт Формулы 1. – Мы видим очень разные аэродинамические концепции. Прочтя новый технический регламент, я ожидал, что все болиды будут более-менее одинаковыми.

А тут совершенно разные аэродинамические схемы и даже разные типы подвесок. Это значит, что будут победители, а будут и проигравшие от смены правил».

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