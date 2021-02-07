Тост: Renault не даст нам боеспособный мотор

В конце 2021 года Honda покинет Формулу 1. Таким образом, ее клиенты Red Bull и AlphaTauri останутся без силовых установок на сезон-2022 и далее.

В Red Bull не хотят становиться клиентами другого поставщика, и добиваются заморозки двигателей, при которой сами будут строить моторы при поддержке Honda. Вероятно, если двигатели будут заморожены, AlphaTauri получит моторы, построенные Red Bull.

В случае, если двигателей у команд не будет, поставить их будет обязана Renault, как производитель с наименьшим числом клиентов в Ф1. Однако босс AlphaTauri Франц Тост надеется, что команде не придется вновь сотрудничать с французами.

«У Renault есть заводская команда, – цитирует Тоста Motorsport Magazin. – Не представляю, что мы получим от них силовую установку, с которой будем боеспособны в гонках.

Надо понимать, что у Red Bull и Дитриха Матешица есть свои требования. Они хотят бороться за титул и им нужна подходящая для этого техника».

Отметим, что Red Bull четыре раза выигрывала чемпионат Формулы 1 именно с моторами Renault, однако тогда своей команды у французского производителя не было.