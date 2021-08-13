Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Босс Мазепина выступил против идей Ferrari Следующая / Алонсо: Себя 23-летнего я победил бы одной левой
Формула 1 Новости

Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив

Автор:

Гасли и Цунода наверняка останутся в Фаэнце в 2022-м

Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив

По поводу состава AlphaTauri на 2022 год ходит много слухов. Сообщается, что Пьер Гасли хотел бы поменять команду на более сильную, а выступления Юки Цуноды не устраивают руководство Red Bull. Однако босс AlphaTauri Франц Тост не видит, кем ему заменить нынешних пилотов.

«Надеюсь, [они останутся], потому что других пилотов не вижу, – сказал Тост. – Надеюсь, в следующем году у нас будут Пьер и Юки, потому что для Юки это будет второй сезон и теперь он знает трассы.

Не надо забывать, что сейчас начнется вторая половина сезона, трассы из которой ему вообще незнакомы. В Европе он выступал в Ф2 и Ф3, но в Америке, Мексике и Сан-Паулу он не был».

В первой половине сезона Цунода набрал почти в три с половиной раза меньше очков, чем Гасли. Но Тост не видит в его проблемах чего-то специфического:

«Юки новичок и он хорошо справляется. Ему надо набраться опыта, многому научиться, ничего особенного. Это логичная ситуация для молодого пилота. Ты всегда идешь на такой риск, приглашая новичка. Я не вижу причин менять наш состав в перерыве, да и альтернатив тоже не вижу».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Босс Мазепина выступил против идей Ferrari

Предыдущая новость

Босс Мазепина выступил против идей Ferrari

Следующая новость

Алонсо: Себя 23-летнего я победил бы одной левой

Алонсо: Себя 23-летнего я победил бы одной левой
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

21 ч
2
Формула 1

Риккардо: Меня беспокоила культура Red Bull

3 ч
3
Формула 1

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1

1 дн
4
Формула 1

Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив

2 ч
5
Формула 1

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу

1 дн
Самое важное:
Aston Martin поменяла все внешние детали на болиде-2021
Формула 1

Aston Martin поменяла все внешние детали на болиде-2021

7мин
Алонсо: Себя 23-летнего я победил бы одной левой
Формула 1

Алонсо: Себя 23-летнего я победил бы одной левой

49мин
Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив
Формула 1

Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив

2 ч
Босс Мазепина выступил против идей Ferrari
Формула 1

Босс Мазепина выступил против идей Ferrari

3 ч
Риккардо: Меня беспокоила культура Red Bull
Формула 1

Риккардо: Меня беспокоила культура Red Bull

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Филип Клеерен
Гасли: AlphaTauri везде будет бороться с McLaren и Ferrari
Формула 1

Гасли: AlphaTauri везде будет бороться с McLaren и Ferrari

Риккардо заключил новое пари с боссом команды
Формула 1

Риккардо заключил новое пари с боссом команды

Риккардо заключил новое пари с боссом команды
Формула 1

Риккардо заключил новое пари с боссом команды

Пьер Гасли Больше от
Пьер Гасли
Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил
Формула 1

Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим
Формула 1

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим

Росберг посоветовал Red Bull изменить состав
Формула 1

Росберг посоветовал Red Bull изменить состав

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri
Формула 1

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях Гран При Венгрии
Формула 1

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

Red Bull и AlphaTauri намерены сохранить текущие составы в 2022-м
Формула 1

Red Bull и AlphaTauri намерены сохранить текущие составы в 2022-м

Самое читаемое Сегодня

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1 Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Риккардо: Меня беспокоила культура Red Bull
Формула 1 Формула 1

Риккардо: Меня беспокоила культура Red Bull

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1

Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив
Формула 1 Формула 1

Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу
Формула 1 Формула 1

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу

Алонсо: Себя 23-летнего я победил бы одной левой
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Себя 23-летнего я победил бы одной левой

Босс Мазепина выступил против идей Ferrari
Формула 1 Формула 1

Босс Мазепина выступил против идей Ferrari

Aston Martin поменяла все внешние детали на болиде-2021
Формула 1 Формула 1

Aston Martin поменяла все внешние детали на болиде-2021

Самое важное:

Aston Martin поменяла все внешние детали на болиде-2021
Формула 1 Формула 1

Aston Martin поменяла все внешние детали на болиде-2021

Алонсо: Себя 23-летнего я победил бы одной левой
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Себя 23-летнего я победил бы одной левой

Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив
Формула 1 Формула 1

Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив

Босс Мазепина выступил против идей Ferrari
Формула 1 Формула 1

Босс Мазепина выступил против идей Ferrari

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.