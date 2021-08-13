Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив

По поводу состава AlphaTauri на 2022 год ходит много слухов. Сообщается, что Пьер Гасли хотел бы поменять команду на более сильную, а выступления Юки Цуноды не устраивают руководство Red Bull. Однако босс AlphaTauri Франц Тост не видит, кем ему заменить нынешних пилотов.

«Надеюсь, [они останутся], потому что других пилотов не вижу, – сказал Тост. – Надеюсь, в следующем году у нас будут Пьер и Юки, потому что для Юки это будет второй сезон и теперь он знает трассы.

Не надо забывать, что сейчас начнется вторая половина сезона, трассы из которой ему вообще незнакомы. В Европе он выступал в Ф2 и Ф3, но в Америке, Мексике и Сан-Паулу он не был».

В первой половине сезона Цунода набрал почти в три с половиной раза меньше очков, чем Гасли. Но Тост не видит в его проблемах чего-то специфического:

«Юки новичок и он хорошо справляется. Ему надо набраться опыта, многому научиться, ничего особенного. Это логичная ситуация для молодого пилота. Ты всегда идешь на такой риск, приглашая новичка. Я не вижу причин менять наш состав в перерыве, да и альтернатив тоже не вижу».