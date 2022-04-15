Тост предположил, когда Шумахер будет готов к Ferrari

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Гонщик Академии Ferrari Мик Шумахер проводит свой второй год в Формуле 1 – и к данному моменту, в том числе из-за уровня Haas, немец не смог завоевать ни одного очка. И если в прошлом году Шумахер казался выше своего уже экс-напарника Никиты Мазепина, то в нынешнем сезоне Мик пока проигрывает вернувшемуся в американский коллектив опытному пилоту Кевину Магнуссену. К тому же, поскольку Скудерия заинтересована в своих нынешних гонщиках, считается, что о скором повышении Шумахера пока что речи не идет.

Данное мнение разделяет и глава AlphaTauri Франц Тост. «Ему еще года три нужно поездить в какой-то другой команде [не в Ferrari], с Ф1 все невероятно сложно сейчас, – рассказал Тост F1-Insider. – Гонщикам требуется не менее трех лет для обучения пилотированию на высочайшем уровне. Джорджу Расселлу и Шарлю Леклеру тоже понадобилось время. У Мика есть необходимые навыки для перехода в Ferrari. Но сначала он должен начать постоянно опережать своего напарника Кевина Магнуссена и добиться успеха с Haas. Это сейчас его основная задача».

Напомним, что контракт Шарля Леклера действует до конца 2024 года, а с Карлосом Сайнсом, по слухам, хотят продлить как минимум на еще один сезон.