Тост поставил Гасли в ряд с Ферстаппеном и Леклером

Осенью 2020 года Пьер Гасли выиграл свой первый Гран При Формулы 1. Француз проводит в Ф1 третий сезон и уже успел побывать в Red Bull, которую покинул через полгода из-за неудовлетворительных результатов.

Однако, вернувшись в Toro Rosso/AlphaTauri, Гасли сначала взял дебютный подиум, а теперь и победу. Босс команды Франц Тост считает, что у Пьера есть все шансы войти в число новых топ-пилотов, наравне с лидерами Red Bull и Ferrari.

«Если Гасли продолжит развиваться в том же духе, то я вижу в нем одну из больших звезд будущего, – сказал Тост AvD Motorsport Magazin. – У него есть потенциал стать чемпионом мира. Он не далеко от Макса Ферстаппена и Шарля Леклера».