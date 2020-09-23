Тост поставил Гасли в ряд с Ферстаппеном и Леклером
Босс AlphaTauri видит в своем пилоте будущего чемпиона
Осенью 2020 года Пьер Гасли выиграл свой первый Гран При Формулы 1. Француз проводит в Ф1 третий сезон и уже успел побывать в Red Bull, которую покинул через полгода из-за неудовлетворительных результатов.
Однако, вернувшись в Toro Rosso/AlphaTauri, Гасли сначала взял дебютный подиум, а теперь и победу. Босс команды Франц Тост считает, что у Пьера есть все шансы войти в число новых топ-пилотов, наравне с лидерами Red Bull и Ferrari.
«Если Гасли продолжит развиваться в том же духе, то я вижу в нем одну из больших звезд будущего, – сказал Тост AvD Motorsport Magazin. – У него есть потенциал стать чемпионом мира. Он не далеко от Макса Ферстаппена и Шарля Леклера».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят , Пьер Гасли
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Иван Матушкин