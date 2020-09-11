В команде Квята рассказали, когда назовут состав на 2021 год

Победа Пьера Гасли в Монце неизбежно привела к возникновению слухов о возможной обратной рокировке француза с Алексом Элбоном – год назад они поменялись командами, но англо-тайский гонщик не смог впечатлить в Red Bull, что и привело к сомнениям относительно его будущего.

После Гран При Италии представители «Быков» отрицали возможность подобного развития событий.

Как известно из недавней истории, Toro Rosso всегда называла свой состав после того, как собственный выбор делали в Red Bull.

По ходу Гран При Тосканы репортеры Sky Sports спросили главу нынешней AlphaTauri Франца Тоста, как скоро он ожидает ясности с главной командой «Быков» и рассчитывает ли сохранить Гасли.

«Он входит в число лучших молодых пилотов Red Bull, – отметил австриец. – Он способен побеждать в гонках – как минимум в одной из них. Но и прежде он демонстрировал, что умеет выигрывать гонки и чемпионаты, а это важно».

Франц добавил: «[Компания] Red Bull должна решить вопрос с пилотами к концу октября или началу ноября. Посмотрим, как будут развиваться события. По их итогам Red Bull и решит, кто в какой команде поедет».

В настоящее время у Гасли, Элбона и Даниила Квята есть контракты с производителем энергетических напитков, который традиционно распределяет пилотов по двум коллективам.

Из тех, кто пока не выступает в Ф1, выше всего сейчас котируются шансы Юки Цуноды. который побеждает в Формуле 2.