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Формула 1 / Новость

В команде Квята рассказали, когда назовут состав на 2021 год

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В команде Квята рассказали, когда назовут состав на 2021 год
Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор: Олег Карпов

Глава Alpha Tauri ожидает определенности с пилотами в обозримом будущем

Победа Пьера Гасли в Монце неизбежно привела к возникновению слухов о возможной обратной рокировке француза с Алексом Элбоном – год назад они поменялись командами, но англо-тайский гонщик не смог впечатлить в Red Bull, что и привело к сомнениям относительно его будущего.

После Гран При Италии представители «Быков» отрицали возможность подобного развития событий. 

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Как известно из недавней истории, Toro Rosso всегда называла свой состав после того, как собственный выбор делали в Red Bull. 

По ходу Гран При Тосканы репортеры Sky Sports спросили главу нынешней AlphaTauri Франца Тоста, как скоро он ожидает ясности с главной командой «Быков» и рассчитывает ли сохранить Гасли. 

«Он входит в число лучших молодых пилотов Red Bull, – отметил австриец. – Он способен побеждать в гонках – как минимум в одной из них. Но и прежде он демонстрировал, что умеет выигрывать гонки и чемпионаты, а это важно». 

Франц добавил: «[Компания] Red Bull должна решить вопрос с пилотами к концу октября или началу ноября. Посмотрим, как будут развиваться события. По их итогам Red Bull и решит, кто в какой команде поедет».

В настоящее время у Гасли, Элбона и Даниила Квята есть контракты с производителем энергетических напитков, который традиционно распределяет пилотов по двум коллективам. 

Из тех, кто пока не выступает в Ф1, выше всего сейчас котируются шансы Юки Цуноды. который побеждает в Формуле 2. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды AlphaTauri , Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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