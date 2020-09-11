В команде Квята рассказали, когда назовут состав на 2021 год
Глава Alpha Tauri ожидает определенности с пилотами в обозримом будущем
Победа Пьера Гасли в Монце неизбежно привела к возникновению слухов о возможной обратной рокировке француза с Алексом Элбоном – год назад они поменялись командами, но англо-тайский гонщик не смог впечатлить в Red Bull, что и привело к сомнениям относительно его будущего.
После Гран При Италии представители «Быков» отрицали возможность подобного развития событий.
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Как известно из недавней истории, Toro Rosso всегда называла свой состав после того, как собственный выбор делали в Red Bull.
По ходу Гран При Тосканы репортеры Sky Sports спросили главу нынешней AlphaTauri Франца Тоста, как скоро он ожидает ясности с главной командой «Быков» и рассчитывает ли сохранить Гасли.
«Он входит в число лучших молодых пилотов Red Bull, – отметил австриец. – Он способен побеждать в гонках – как минимум в одной из них. Но и прежде он демонстрировал, что умеет выигрывать гонки и чемпионаты, а это важно».
Франц добавил: «[Компания] Red Bull должна решить вопрос с пилотами к концу октября или началу ноября. Посмотрим, как будут развиваться события. По их итогам Red Bull и решит, кто в какой команде поедет».
В настоящее время у Гасли, Элбона и Даниила Квята есть контракты с производителем энергетических напитков, который традиционно распределяет пилотов по двум коллективам.
Из тех, кто пока не выступает в Ф1, выше всего сейчас котируются шансы Юки Цуноды. который побеждает в Формуле 2.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|AlphaTauri , Red Bull Racing
|Автор
|Люк Смит