Тост: Пит-стоп Квята – не удача, а верное решение

Даниил Квят показал лучший результат сезона, став четвертым на Гран При Эмилии-Романьи. Россиянин занимал седьмое место, но смог отыграть три позиции на финише.

Во время выезда машины безопасности Квяту сменили шины, поставив Soft. Это позволило ему быстрее прогреть резину и обогнать соперников на Hard, имевших проблемы со сцеплением.

Руководитель AlphaTauri Франц Тост отказался считать такое стечение обстоятельств везением.

«Скажем так: это не удача, мы приняли верное решение, – сказал Тост. – Ведь все остальные команды могли поступить так же. Но некоторые так сделали, а другие нет. Мы сделали и выиграли на этом три места. Он обогнал Переса, Леклера и Элбона, и финишировал четвертым, прямо позади Риккардо. Будь до финиша больше кругов, у Даниила были бы хорошие шансы обогнать и его».

Квят по-прежнему претендует на место в AlphaTauri на 2021 год, хотя фаворитом в этой борьбе считается Юки Цунода. Тост отметил, что спешить с решением в команде не будут, и посмотрят, как Цунода завершит свой сезон в Формуле 2:

«Думаю, скоро свое решение примет Red Bull, а потом и мы посмотрим. Мы не спешим. Все зависит так же от итогового положения Юки в Формуле 2, оно очень важно».