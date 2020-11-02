Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Этап в процессе . . .
Прямой эфир
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
39 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Тост: Пит-стоп Квята – не удача, а верное решение

Поделились
Комментарии
Тост: Пит-стоп Квята – не удача, а верное решение
Автор:
, редактор

Глава AlphaTauri остался доволен тактической работой командой

Даниил Квят показал лучший результат сезона, став четвертым на Гран При Эмилии-Романьи. Россиянин занимал седьмое место, но смог отыграть три позиции на финише.

Во время выезда машины безопасности Квяту сменили шины, поставив Soft. Это позволило ему быстрее прогреть резину и обогнать соперников на Hard, имевших проблемы со сцеплением.

Руководитель AlphaTauri Франц Тост отказался считать такое стечение обстоятельств везением.

«Скажем так: это не удача, мы приняли верное решение, – сказал Тост. – Ведь все остальные команды могли поступить так же. Но некоторые так сделали, а другие нет. Мы сделали и выиграли на этом три места. Он обогнал Переса, Леклера и Элбона, и финишировал четвертым, прямо позади Риккардо. Будь до финиша больше кругов, у Даниила были бы хорошие шансы обогнать и его».

Квят по-прежнему претендует на место в AlphaTauri на 2021 год, хотя фаворитом в этой борьбе считается Юки Цунода. Тост отметил, что спешить с решением в команде не будут, и посмотрят, как Цунода завершит свой сезон в Формуле 2:

«Думаю, скоро свое решение примет Red Bull, а потом и мы посмотрим. Мы не спешим. Все зависит так же от итогового положения Юки в Формуле 2, оно очень важно».

Читайте также:

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: воскресенье

Предыдущая новость

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: воскресенье

Следующая новость

Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне

Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?

«Квят появился из ниоткуда». Риккардо о борьбе за подиум на финише гонки в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Квят появился из ниоткуда». Риккардо о борьбе за подиум на финише гонки в Имоле

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?

В Red Bull объяснили прокол, стоивший Ферстаппену подиума
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Red Bull объяснили прокол, стоивший Ферстаппену подиума

Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне

Хэмилтон: Не могу обещать, что останусь после 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Не могу обещать, что останусь после 2020 года

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело

«Мы все поняли еще до старта». Гасли объяснил свой сход в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мы все поняли еще до старта». Гасли объяснил свой сход в Имоле

Самое важное:

Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне

Тост: Пит-стоп Квята – не удача, а верное решение
Формула 1 Формула 1 / Новость

Тост: Пит-стоп Квята – не удача, а верное решение

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: воскресенье
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: воскресенье

Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места
Формула 1 Формула 1 / Новость

Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места

Самое читаемое

1
Формула 1

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?

2
Формула 1

«Квят появился из ниоткуда». Риккардо о борьбе за подиум на финише гонки в Имоле

3
Формула 1

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?

4
Формула 1

Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне

37мин
5
Формула 1

Хэмилтон: Не могу обещать, что останусь после 2020 года

Самое важное:

Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне
Формула 1

Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне

Тост: Пит-стоп Квята – не удача, а верное решение
Формула 1

Тост: Пит-стоп Квята – не удача, а верное решение

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: воскресенье
Формула 1

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: воскресенье

Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места
Формула 1

Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело
Формула 1

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.