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Тост озвучил условия выступлений Риккардо за AlphaTauri

По словам руководителя команды, австралиец сможет сесть за руль, только если никого из молодых воспитанников Red Bull не сочтут готовым для перехода в Ф1

Адам Купер
Автор:
Даниэль Риккардо, резервный гонщик Red Bull Racing

Даниэль Риккардо, вернувшийся в нынешнем сезоне в Red Bull, еще весной исключал для себя вариант выступлений за «младшую» команду AlphaTauri. Но прошло несколько месяцев – и слухи из паддока донесли, что австралиец изменил позицию. 

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По ходу Гран При Австрии главу команды Франца Тоста спросили, сколько правды во всех этих разговорах. На удивление, тот подтвердил правоту истории о Риккардо – с одной оговоркой.

«Наша философия предельно понятно, все решает скорость, – объяснил Тост. – При этом команда создана для того, чтобы готовить молодых пилотов. 

У нас на подходе немало хороших пилотов – [Аюму] Иваса и [Исак] Хаджар хорошо справляются с работой [в Формуле 2]. Рано или поздно я ожидаю их у нас в команде, но прямо сейчас обоим пока немного рано [переходить в Ф1].   

Если никто из молодежи не будет готов, то нам, видимо, придется искать иное решение. Мы все обсудим, но пока команда действует как обычно»

Также глава AlphaTauri похвалил выступающего сейчас в Японии Лиама Лоусона, добавив: «Он молодец, там очень сложный чемпионат. Мы посмотрим, кто из пилотов уже достаточно опытен и умел, чтобы управлять машиной Ф1. Пока ничего еще не решено».

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Также Франца спросили, сколь прочны позиции в команде нынешнего пилота AlphaTauri Ника де Вриса, которого в последнее время часто критикуют за отсутствие результатов. 

«Все решает сам Ник, а не команда, – ответил Тост. – Если он выступает хорошо, зачем нам менять его?».

Пока де Врис остается одним из двух гонщиков всего пелотона, кто не заработал ни одного очка. 

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Ник де Врис, Scuderia AlphaTauri

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Ник де Врис, Scuderia AlphaTauri

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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