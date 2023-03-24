Тост объявил, когда уйдет из Формулы 1
По словам руководителя AlphaTauri, к 2026 году он уже точно покинет свой пост
Франц Тост уже давно остается старейшим среди боссов команд Ф1 – а по времени работы на своем посту он уступает лишь Кристиану Хорнеру из Red Bull Racing. Австрийцу сейчас 67 лет, и он не скрывает, что уже всерьез думает о выходе на пенсию.
«У меня нет никакой конкретной даты прекращения работы, но я на 100 процентов уверен, что к 70-летию покину командный мостик, – рассказал Тост в интервью изданию Formule 1. – Это я могу сказать вам со всей определенностью.
Когда мне исполнится 70, а вернусь в Австрию и наконец-то смогу покататься на лыжах. Три последних года мне этого вообще не удавалось из-за нехватки времени.
Лучшее время для лыж – это февраль и март, но именно в это время у меня всегда максимальная загрузка по работе».
Франц отметит свое 70-летие 20 января 2026 года. Таким образом, из его слов следует, что в сезоне-26 ветеран не будет руководить «младшей» командой Red Bull.
Впрочем, недавно гоночный консультант рассказал, что Тост может быть уволен уже в конце этого сезона – если AlphaTauri финиширует ниже седьмой позиции в Кубке конструкторов.
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