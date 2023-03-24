Предыдущая / Вольф: Скопировать Red Bull? Да хоть SpaceX, лишь бы вернуть скорость
Формула 1 Новость

Тост объявил, когда уйдет из Формулы 1

По словам руководителя AlphaTauri, к 2026 году он уже точно покинет свой пост

Александр Кабановский
Автор:
Тост объявил, когда уйдет из Формулы 1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Франц Тост уже давно остается старейшим среди боссов команд Ф1 – а по времени работы на своем посту он уступает лишь Кристиану Хорнеру из Red Bull Racing. Австрийцу сейчас 67 лет, и он не скрывает, что уже всерьез думает о выходе на пенсию. 

«У меня нет никакой конкретной даты прекращения работы, но я на 100 процентов уверен, что к 70-летию покину командный мостик, – рассказал Тост в интервью изданию Formule 1. – Это я могу сказать вам со всей определенностью. 

Когда мне исполнится 70, а вернусь в Австрию и наконец-то смогу покататься на лыжах. Три последних года мне этого вообще не удавалось из-за нехватки времени. 

Лучшее время для лыж – это февраль и март, но именно в это время у меня всегда максимальная загрузка по работе».

Франц отметит свое 70-летие 20 января 2026 года. Таким образом, из его слов следует, что в сезоне-26 ветеран не будет руководить «младшей» командой Red Bull.

Впрочем, недавно гоночный консультант рассказал, что Тост может быть уволен уже в конце этого сезона – если AlphaTauri финиширует ниже седьмой позиции в Кубке конструкторов. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Вольф: Скопировать Red Bull? Да хоть SpaceX, лишь бы вернуть скорость
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Тупых штрафов станет только больше». Окон предупредил коллег по Ф1

«Тупых штрафов станет только больше». Окон предупредил коллег по Ф1

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Тупых штрафов станет только больше». Окон предупредил коллег по Ф1 «Тупых штрафов станет только больше». Окон предупредил коллег по Ф1

Почему у Боттаса не было темпа в Джидде? Он ответил

Почему у Боттаса не было темпа в Джидде? Он ответил

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Почему у Боттаса не было темпа в Джидде? Он ответил Почему у Боттаса не было темпа в Джидде? Он ответил

Брандл обратил внимание на важный аспект победы Переса

Брандл обратил внимание на важный аспект победы Переса

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Брандл обратил внимание на важный аспект победы Переса Брандл обратил внимание на важный аспект победы Переса

Больше от
Франц Тост
Red Bull пригрозила Тосту увольнением, если результаты AlphaTauri не вырастут

Red Bull пригрозила Тосту увольнением, если результаты AlphaTauri не вырастут

Формула 1

Red Bull пригрозила Тосту увольнением, если результаты AlphaTauri не вырастут Red Bull пригрозила Тосту увольнением, если результаты AlphaTauri не вырастут

«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды

«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды

Формула 1
Презентация AlphaTauri

«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды «Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды

«Боялись, что превысили лимит расходов». Босс AlphaTauri объяснил слабый сезон

«Боялись, что превысили лимит расходов». Босс AlphaTauri объяснил слабый сезон

Формула 1

«Боялись, что превысили лимит расходов». Босс AlphaTauri объяснил слабый сезон «Боялись, что превысили лимит расходов». Босс AlphaTauri объяснил слабый сезон

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Де Врис не смог принять участие в субботней тренировке

Де Врис не смог принять участие в субботней тренировке

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Де Врис не смог принять участие в субботней тренировке Де Врис не смог принять участие в субботней тренировке

Самое важное:

Тост объявил, когда уйдет из Формулы 1

Тост объявил, когда уйдет из Формулы 1

F1 Формула 1

Тост объявил, когда уйдет из Формулы 1 Тост объявил, когда уйдет из Формулы 1

Вольф: Скопировать Red Bull? Да хоть SpaceX, лишь бы вернуть скорость

Вольф: Скопировать Red Bull? Да хоть SpaceX, лишь бы вернуть скорость

F1 Формула 1

Вольф: Скопировать Red Bull? Да хоть SpaceX, лишь бы вернуть скорость Вольф: Скопировать Red Bull? Да хоть SpaceX, лишь бы вернуть скорость

Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия

Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия

F1 Формула 1

Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия

«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса «Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.