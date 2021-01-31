Тост объяснил сходство Мика и Михаэля Шумахеров

В 2021 году в Формуле 1 дебютирует Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Немец будет выступать за команду Haas.

Перед переходом в Ф1 Мик успел выиграть Формулу 3 и Формулу 2, в обеих добившись успеха со вторых попыток. Руководитель AlphaTauri Франц Тост считает, что у Шумахера-младшего есть общие черты с отцом, которые отличают успешных гонщиков.

«Пилот это человек, который дает нужный фидбек, чтобы сделать машину быстрее, – цитирует Тоста F1 Insider. – Благодаря этому успешные пилоты всегда дольше задерживаются в своих командах. Тогда выстраивается система, благодаря которой они в конечном итоге получают именно такую машину, которую хотят. Мало у кого есть это качество.

Таким был Михаэль Шумахер. Себастьян Феттель тоже. И тот же подход я вижу у Мика Шумахера».