Тост объяснил разницу между Феттелем и Ферстаппеном
Глава AlphaTauri сравнил двух своих самых звездных воспитанников.
Франц Тост руководит командой Toro Rosso, теперь переименованной в AlphaTauri, с момента ее основания и за это время помог ряду пилотов пробиться в Формулу 1. Среди его подопечных были четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, ныне выступающий за Ferrari, и лидер Red Bull Макс Ферстаппен. Немец на десять лет старше голландца, но по мнению Тоста, больше между ними нет разницы.
«Разница только в возрасте, – сказал Тост в интервью Bild. – В остальном они одинаково хороши. Если смотреть на результаты, то конечно, Себастьян добился большего успеха, потому что он четыре раза выиграл чемпионат мира. Но у Макса есть потенциал выиграть еще много гонок и титулов.
Они оба очень талантливы, оба на 100% отдаются делу, живут Формулой 1. Для них нет ничего другого. Если сказать Себастьяну что-то сделать – он сразу же сделает. То же самое с Максом. И им хватает ума, чтобы придумывать новые способы побеждать соперников – технические или политические. Это основа для чемпионских титулов».
Прошлый сезон Ферстаппен завершил на третьем месте в чемпионате, Феттель стал пятым.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Иван Матушкин
Тост объяснил разницу между Феттелем и Ферстаппеном
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