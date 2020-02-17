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Тост объяснил разницу между Феттелем и Ферстаппеном

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Тост объяснил разницу между Феттелем и Ферстаппеном
Автор:
, редактор
17 февр. 2020 г., 03:10

Глава AlphaTauri сравнил двух своих самых звездных воспитанников.

Франц Тост руководит командой Toro Rosso, теперь переименованной в AlphaTauri, с момента ее основания и за это время помог ряду пилотов пробиться в Формулу 1. Среди его подопечных были четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, ныне выступающий за Ferrari, и лидер Red Bull Макс Ферстаппен. Немец на десять лет старше голландца, но по мнению Тоста, больше между ними нет разницы.

«Разница только в возрасте, – сказал Тост в интервью Bild. – В остальном они одинаково хороши. Если смотреть на результаты, то конечно, Себастьян добился большего успеха, потому что он четыре раза выиграл чемпионат мира. Но у Макса есть потенциал выиграть еще много гонок и титулов.

Они оба очень талантливы, оба на 100% отдаются делу, живут Формулой 1. Для них нет ничего другого. Если сказать Себастьяну что-то сделать – он сразу же сделает. То же самое с Максом. И им хватает ума, чтобы придумывать новые способы побеждать соперников – технические или политические. Это основа для чемпионских титулов».

Прошлый сезон Ферстаппен завершил на третьем месте в чемпионате, Феттель стал пятым.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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