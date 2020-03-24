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Формула 1 / Новость

Тост о карантине: Живу в городе-призраке

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Тост о карантине: Живу в городе-призраке
Автор:
, Ответственный редактор
24 мар. 2020 г., 08:32

Глава AlphaTauri уверен, что провести первый Гран При получится в лучшем случае в середине лета. При этом, несмотря на закрытие базы, Тост продолжает руководить работой команды

Возглавив в 2006 году команду Toro Rosso, Франц Тост перебрался из Тироля в Фаэнцу, где живет и поныне. Провинция Эмилия-Романия, где расположена база нынешней AlphaTauri, на севере граничит с Ломбардией, главным очагом коронавируса в Италии. Потому сейчас Тост приходится вместе со всеми жить в условиях карантина. О том, как это происходит, австриец рассказал F1Insider.   

«Город словно вымер, – признался он. – Напоминает город-призрак. Ты обязан сидеть дома, можно выйти только в магазин за самым необходимым или к доктору. Полиция очень строго контролирует это».

База его команды, как и все остальные предприятия, была закрыта по распоряжению правительства. Но Тост продолжает работать, находясь дома. 

«С понедельника [16 марта] в Итали закрыто всё, что не имеет прямого отношения к обеспечению жизни людей, – объяснил он. – Понятно, что наша база в этом списке. Мы хотели продолжать работу над новинками, но теперь это невозможно. Так что нам остается лишь обсуждать, как мы будем работать дальше».  

Говоря о своих целях на карантине, Франц добавил: «Поддерживать работу компании, мотивировать сотрудников. И сохранять самообладание.

Я остаюсь в контакте с гонщиками, звоню им по очереди. В понедельник была очередь Квята, во вторник наберу Гасли. Спрашиваю, как у них дела, чем они занимаются. Стараюсь поддерживать всеми силами. Но не могу ответить им, когда жизнь вернется в нормальное русло. В какой-то момент это случится, и мы должны быть готовы к этому дню».

При этом глава AlphaTauri был очень осторожен в оценках, говоря о возможной дате старта нового сезона: «Никто не знает, когда это случится. Но самое раннее – в июле».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли
Автор Александр Кабановский

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