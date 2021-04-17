Тост назвал причины успеха AlphaTauri

В пятницу на тренировках Гран При Эмилии-Романьи пилот AlphaTauri Пьер Гасли утром стал пятым, а после перерыва и вовсе оказался третьим. Его напарник, новичок Юки Цунода во второй части заездов также показал неплохое время, став седьмым.

Очевидно, что в этом сезоне итальянской команде удалось существенно прибавить. И на пресс-конференции в пятницу вечером глава AlphaTauri Франц Тост постарался объяснить журналистам, за счет чего этого удалось достичь.

«С точки зрения шасси, автомобиль очень хорош, – сказал Тост. – Полагаю, в этом большая заслуга аэродинамики, за что нужно поблагодарить нашу команду в Фаенце. Но также заметно мощнее стала и силовая установка, которую ребята из Honda в течении зимы заметно улучшили. Я с большим оптимизмом смотрю на этот сезон.

Кроме того, за прошедшие годы мы собрали отличную команду – и вот результат. В Формуле 1 нельзя добиться успеха за счет чего-то одного, нужно чтобы все элементы сложились. Полагаю, на сегодняшний день у нас наконец есть все необходимое для того, чтобы быть впереди всех команд средней группы».