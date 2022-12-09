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Формула 1 Новость

Тост назвал претендентов на титул в 2023 году. Льюиса среди них нет

По мнению главы AlphaTauri, за звание сильнейшего в предстоящем чемпионате будут бороться Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Джордж Расселл

Автор:
, Редактор (Турция)
Тост назвал претендентов на титул в 2023 году. Льюиса среди них нет
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Несмотря на смену регламента с 2022 года, три топ-команды Формулы 1 сохранили преимущество над соперниками – хотя внутри этой группы произошли серьезные перестановки. 

Доминировавшая восемь лет Mercedes построила неудачную машину и лишь под конец чемпионата смогла одержать победу. Ferrari, напротив, очень сильно начала сезон, но затем растеряла преимущество и осталась второй. Red Bull же напомнила о своих успехах десятилетней давности и взяла оба титула. 

В 2023-м году правила чемпионата останутся практически неизменными, так что та же тройка наверняка продолжит делить победы. Но если у RBR есть явный лидер Макс Ферстаппен, то в двух других коллективах ситуация более равная. 

Глава AlphaTauri Франц Тост сделал прогноз, кто из пилотов сможет бросить вызов голландцу. 

«Такое доминирование, как у Ферстаппена и Red Bull в этом году, можно увидеть нечасто, – рассказал австриец в интервью Speedweek. – А в следующем сезоне я ожидаю сражения между Максом, Шарлем Леклером и Джорджем Расселлом – последний уже сильнее Льюиса Хэмилтона».

Он объяснил, что помешает Red Bull вновь выигрывать гонку за гонкой: «Да, сейчас в команде работают одни из лучших инженеров. Но нет сомнений, что наложенный FIA штраф очень ощутимо помешает команде.   

Впрочем, я верю, что им по силам вновь завоевать титулы».

По правилам Ф1, сильнейшая команда чемпионата в следующем году вправе использовать аэродинамическую трубу и инструменты вычислительной гидродинамики только на 70% от номинального времени. RBR, вдобавок, допустила бюджетные нарушения, и ее дополнительно урезали по трубе до 63%.

Вторая и третья по силе команды вправе задействовать 75и 80% ресурсов соответственно.

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