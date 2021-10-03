Тост назвал главную проблему Цуноды: Это было и у Макса

Юки Цунода проводит свой дебютный сезон в Формуле 1, и пока его сложно назвать успешным. Японец значительно уступает по очкам своему напарнику Пьеру Гасли и часто попадает в аварии, причем не только в гонках, но и в квалификациях и на тренеровках.

Тем не менее Цуноду продлили на второй сезон в AlphaTauri. В разговоре с журналистами голландской редакции Motorsport.com глава команды Франц Тост признал, что Цуноде не мешало бы поучиться у Макса Ферстаппена, который сейчас отлично умеет выбирать моменты, когда нужно рисковать, а когда можно не торопиться.

«Так бывает со всеми молодыми талантами, – сказал Тост. – Я пару дней назад беседовал об этом с Юки Цунодой. Он вечно хочет быть самым быстрым на первой тренировке, а в итоге заканчивает ее у разбитой машины. Ну или слишком сильно рискует в первой квалификационной сессии и заканчивает также, хотя мог бы пройти и в финал.

Но к сожалению понимание приходит только с опытом. У Макса были те же проблемы. Я всем им советую: не рискуйте на первой тренировке! Все без толку, им надо самим наступать на грабли. Всем требуется разное время, чтобы набраться опыта, но как правило на это уходит несколько лет в Формуле 1».

Дополнительная информация: Рональд Фердинг