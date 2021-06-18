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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Тост нашел альтернативную причину аварий Ферстаппена и Стролла

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Глава AlphaTauri считает, что дело не в давлении

Тост нашел альтернативную причину аварий Ферстаппена и Стролла

Pirelli связала спуск шин у Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла на Гран При Азербайджана с пониженным давлением в них по ходу гонки. Однако, руководитель AlphaTauri Франц Тост придерживается иного мнения. Он считает, что проблемы вызвана согревающими чехлами для шин.

По мнению Тоста, грелки нужно запретить использовать.

«Я еще три года назад говорил, что их надо запретить, – цитирует Тоста AMuS. – Однако, многие другие команды были против. Все думали, что получат преимущество при помощи каких-то трюков. 

Мы сами создали эту проблему. А против грелок есть несколько серьезных доводов. Во-первых, это их технология. Во-вторых, надежность. А в-третьих, цена. Я подписал контракт на их поставку в 2022 году и он обошелся в 375 тысяч евро».

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