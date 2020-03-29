Тост: Нам нужно 10-15 гонок для выживания

Отмена этапов Формулы 1 в 2020 году напрямую сказывается на доходах команд. Эти выплаты они получают по итогам всего сезона в зависимости от занятого места и числа проведенных гонок.

При этом команды все равно вынуждены тратить деньги на зарплаты сотрудников и гонщиков, даже когда Гран При не проводятся. Чтобы это компенсировать, было принято решение перенести внедрение нового технического регламента на 2022 год и заморозить разработку шасси 2020 года на 2021 год.

Однако этих мер может оказаться недостаточно, предупредил глава команды AlphaTauri Франц Тост.

«Все принятые меры помогут только в том случае, если в этом году состоится хотя бы 10-15 гонок, – сказал Тост изданию Motorsport-magazin.com. – Если их будет меньше или не будет вообще, мы не сможем компенсировать свои расходы.

Так что командам придется собраться и обсудить более серьезные меры помощи. Тут заморозкой разработки деталей уже не обойдешься. Речь будет идти о выживании Формулы 1. Пока все это выглядит гипотетически, но и до такого может дойти.

Мы уже не получим выплаты за Австралию, Бахрейн, Вьетнам и Китай. Это очень серьезные потери. Когда отменяют гонку, мы теряем по несколько миллионов».