Тост: Нам нужно 10-15 гонок для выживания
Глава AlphaTauri рассказал об угрозе существованию небольших команд Формулы 1
Отмена этапов Формулы 1 в 2020 году напрямую сказывается на доходах команд. Эти выплаты они получают по итогам всего сезона в зависимости от занятого места и числа проведенных гонок.
При этом команды все равно вынуждены тратить деньги на зарплаты сотрудников и гонщиков, даже когда Гран При не проводятся. Чтобы это компенсировать, было принято решение перенести внедрение нового технического регламента на 2022 год и заморозить разработку шасси 2020 года на 2021 год.
Однако этих мер может оказаться недостаточно, предупредил глава команды AlphaTauri Франц Тост.
«Все принятые меры помогут только в том случае, если в этом году состоится хотя бы 10-15 гонок, – сказал Тост изданию Motorsport-magazin.com. – Если их будет меньше или не будет вообще, мы не сможем компенсировать свои расходы.
Так что командам придется собраться и обсудить более серьезные меры помощи. Тут заморозкой разработки деталей уже не обойдешься. Речь будет идти о выживании Формулы 1. Пока все это выглядит гипотетически, но и до такого может дойти.
Мы уже не получим выплаты за Австралию, Бахрейн, Вьетнам и Китай. Это очень серьезные потери. Когда отменяют гонку, мы теряем по несколько миллионов».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Тост: Нам нужно 10-15 гонок для выживания
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