Тост: Квят сильно помог AlphaTauri своим опытом
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Босс команды попрощался с Даниилом
Даниил Квят в общей сложности провел в Toro Rosso/AlphaTauri пять сезонов в Формуле 1 и сегодня было объявлено, что он покидает команду во второй раз. Российского пилота в 2021 году заменит японец Юки Цунода.
Руководитель AlphaTauri Франц Тост в командном твиттере попрощался с Квятом.
«Так как в следующем году за нас будет выступать Юки, мы прощаемся с Даниилом Квятом. Я хочу поблагодарить его за вклад в команду, особенно в этом году. Он сильно помог нам своим опытом в работе с настройками и улучшении машины», – приводит слова Тоста командный твиттер.
На счету Квята 89 гонок за AlphaTauri, его лучшим результатом в команде стало третье место на Гран При Германии-2019.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Иван Матушкин
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Тост: Квят сильно помог AlphaTauri своим опытом
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