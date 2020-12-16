Тост: Квят сильно помог AlphaTauri своим опытом

Даниил Квят в общей сложности провел в Toro Rosso/AlphaTauri пять сезонов в Формуле 1 и сегодня было объявлено, что он покидает команду во второй раз. Российского пилота в 2021 году заменит японец Юки Цунода.

Руководитель AlphaTauri Франц Тост в командном твиттере попрощался с Квятом.

«Так как в следующем году за нас будет выступать Юки, мы прощаемся с Даниилом Квятом. Я хочу поблагодарить его за вклад в команду, особенно в этом году. Он сильно помог нам своим опытом в работе с настройками и улучшении машины», – приводит слова Тоста командный твиттер.

На счету Квята 89 гонок за AlphaTauri, его лучшим результатом в команде стало третье место на Гран При Германии-2019.